«فيكتوري 7» جاهز لرابعة جولات مونديال اكس كات

دبي (الاتحاد)



تستضيف مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منافسات جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الرابعة، وقبل الختامية من بطولة العالم 2024 التي تنطلق يوم غد، وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة 10 فرق، يتقدمها سفراء الإمارات في فرق فيكتوري وفاز مارين، والفجيرة.

ووصل إلى الخبر وفد فريق فيكتوري، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يضم أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري، والمتسابقين سالم العديدي، وعيسى آل علي، قائدي زورق النادي فيكتوري 7، إلى جانب الطاقم الفني، والذي سيشرف على تجهيز ومتابعة الزورق في مراحل الجولة العالمية.

ومن المنتظر أن يستمتع جمهور الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمنافسات، مع ارتفاع وتيرة التنافس بين فرق الصدارة، والتي تسعى لتعزيز موقفها قبل الوصول إلى محطة الختام في شواطئ دبي التي تحتضن منافسات الجولة الخامسة، في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.

وسيشتد التنافس الخميس مع إقامة منافسات السباق الرئيس الأول، ويسبقه تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين فيما ستخوض الزوارق يوم الجمعة منافسة خاصة في سباق السرعة (سبيد كات ران)، وتختتم الجولة العالمية يوم السبت بإقامة السباق الرئيس الثاني.