العين تستضيف «أبوظبي إكستريم» للمرة الأولى 6 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة العين، للمرة الأولى، منافسات بطولة «أبوظبي إكستريم» في نسختها الثامنة في 6 ديسمبر المقبل بمركز «أدنيك العين».

وتشهد البطولة مجموعة من أقوى نزالات الجوجيتسو والجرابلينج، وعدداً من الفعاليات الترفيهية، ما يمنح عشّاق رياضات النزال مزيداً من التجارب الحماسية.

وتُسهم البطولة التي تنظِّمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً لرياضات النزال، إضافةً إلى ما تحتضنه الإمارة من بطولات أخرى مثل «يو إف سي»، و«النجوم العربية الصاعدة»، و«محاربي الإمارات».

انطلقت النسخة الافتتاحية من بطولة «أبوظبي إكستريم»، خلال أسبوع أبوظبي للتحدي 2023، وطرحت مفهوماً جديداً في نزالات الجوجيتسو والجرابلينج، معتمدةً قواعد خاصة بها، ونجحت سريعاً في حجز مكانتها بين أبرز بطولات أجندة رياضات النزال العالمية.

واحتضنت العاصمة أبوظبي، النسختين الأولى والثانية من البطولة، وانطلقت دورتها الثالثة في مدينة بالنيريو كامبوريو البرازيلية، والرابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وعادت البطولة إلى أبوظبي مجدداً في نسختيها الخامسة والسادسة، وأقيمت النسخة السابعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 17 نوفمبر الجاري.

وسجَّلت البطولة على مدى دوراتها الماضية مشاركاتٍ مميَّزةً لمواهب إماراتية، منهم عمر ومحمد السويدي، وبلقيس الهاشمي، ونخبة من نجوم الرياضة في المنطقة. وتواصل البطولة تطوُّرها لتقديم تجارب جديدة عبر اعتماد قواعد مبتكرة تحفِّز الرياضيين إلى إبراز مهاراتهم.

وتحتضن مدينة العين النسخة الثامنة من هذه الفعالية العالمية، وتُشكِّل الوجهة المُثلى لاستضافة البطولة، لما تتمتَّع به من تراث ثقافي أصيل، ومعالم جذب ومناظر طبيعية، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بفعاليات جلسات التدريب المفتوحة، وفعالية الوزن الرسمية والمؤتمر الصحفي، التي تتيح لهم مشاهدة نجوم البطولة عن كثب.

وسيُعلَن عن بطاقة النزالات والتذاكر ومنصات البث في «أبوظبي إكستريم» قريباً.