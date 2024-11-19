فيدرر يحيي نادال المعتزل: رافا.. لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر

ملقا (رويترز)

أشاد روجر فيدرر بمنافسه المعتزل رافائيل نادال قائلاً، إن اللاعب الإسباني تحداه أكثر من أي لاعب آخر، وإنه جعل عالم التنس يشعر بالفخر، خلال مسيرة مظفرة استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، ويشارك نادال ضمن فريق إسبانيا الذي يبدأ مشواره في كأس ديفيز ضد هولندا اليوم، إذ من المقرر أن يعلن اللاعب الحائز 22 لقباً للفردي في البطولات الأربع الكبرى، والمبتلى بالإصابات، اعتزاله بعد بطولة الفرق في ملقا.

ونشر فيدرر، الذي كان ضمن «الثلاثة الكبار» في عالم تنس الرجال، إلى جانب نادال ونوفاك ديوكوفيتش، رسالة على موقع إكس يتذكر فيها تنافسه مع اللاعب الإسباني (38 عاماً)، وقال فيدرر عن نادال، الذي خسر أمامه 24 مرة مقابل 16 انتصاراً، «دعونا نبدأ بالأمر الواضح: لقد تغلبت عليّ كثيراً، أكثر مما تمكنت من الفوز عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع لاعب آخر أن يفعلها، على الملاعب الرملية، شعرت وكأنني أدخل إلى ملعبك المفضل، وقد جعلتني أعمل بجهد أكبر مما كنت أتخيل، فقط للحفاظ على مكاني، جعلتني أعيد تخيلي أدائي- حتى إنني ذهبت إلى حد تغيير حجم رأس مضربي على أمل التفوق».

كما سخر فيدرر، الحائز 20 لقباً للفردي في البطولات الأربع الكبرى قبل اعتزاله عام 2022، من تصرفات نادال الغريبة في الملعب، وأضاف فيدرر، «لست شخصاً يصدق الخرافات، لكنك أخذت الأمر إلى المستوى التالي.

كل تلك الطقوس. تجميع زجاجات المياه الخاصة بك، مثل جنود اللعبة، وتصفيف شعرك، وتعديل ملابسك الداخلية... كل ذلك بأعلى قدر من القوة والحدة، لا أخفيك سراً أحببت الأمر برمته، لأنه كان فريداً للغاية - كان مثلك تماماً. وأنت تعلم ماذا، رافا، لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر».

وكان نادال بجانب فيدرر في المباراة الأخيرة للاعب السويسري العظيم عندما لعبا في الزوجي لفريق أوروبا في كأس ليفر عام 2022، حيث انتشرت صور للثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يبكيان معاً، وأضاف فيدرر، «كان وجودك بجانبي يعني الكثير بالنسبة لي - ليس كمنافس، لكن كشريك في الزوجي، مشاركة الملعب معك في تلك الليلة، ومشاركة تلك الدموع، ستظل إلى الأبد واحدة من أكثر اللحظات الخاصة في مسيرتي».