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الرياضة

إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها

إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
19 نوفمبر 2024 15:30


لندن (د ب أ)
أصبح يتعين على منتخب هندوراس لكرة القدم خوض مباراته المقبلة على ملعبه من دون جمهور. ويأتي هذا القرار في أعقاب إصابة خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك بعلبة مياة غازية، عقب مباراة المنتخبين بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).
وسقط أجيري والدم ينزف من وجهه، عندما تعرض للضرب أثناء اقترابه من رينالدو رويدا، مدرب منتخب هندوراس، لمصافحته بعد انتهاء المباراة. وفتح اتحاد كونكاكاف تحقيقاً، قبل أن يفرض عقوبة على هندوراس بسبب «فشلها في توفير تدابير أمنية كافية داخل الملعب».
وحذر الاتحاد القاري أيضاً من أنه ربما يتم فرض «عقوبات أكثر قسوة» إذا وقعت حوادث مماثلة في المباريات التي ستقام مستقبلاً، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز هندوراس 2 / صفر، علماً ن لقاء الإياب بين الفريقين سوف يقام في وقت مبكر من صباح غد الأربعاء.

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