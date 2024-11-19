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الرياضة

لاكازيت يدخل حسابات ريال مدريد

لاكازيت يدخل حسابات ريال مدريد
19 نوفمبر 2024 18:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن ريال مدريد يفكر في التحرك لضم المهاجم الفرنسي الهداف ألكسندر لاكازيت «33 عاماً» لاعب ليون الفرنسي، المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب المخالفات المالية المتراكمة على النادي.
وذكرت المصادر نفسها أن الريال يسعى للاستفادة من الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها النادي الفرنسي من أجل التعاقد مع لاكازيت رأس الحربة الصريح والهداف، على اعتبار أنه من الممكن أن يساعد «البلانكوس» هذا الموسم، مثلما فعل الهداف الإسباني خوسيلو في الموسم الماضي، عندما أسهم بأكثرمن هدف حاسم في فوز الريال بالدوري، ودوري أبطال أوروبا.
وينتهي عقد لاكازيت بنهاية هذا الموسم ويحق له التفاوض مع أي نادٍ، اعتباراً من يناير المقبل، وخاصة أنه صرح من قبل أكثر من مرة قائلاً: لا يمكن لأي لاعب أن يرفض عرضاً لريال مدريد أو برشلونة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن ليون قد يجد نفسه مضطراً لبيع مهاجمه وهدافه الأول بسبب مشاكله المالية الخطيرة، وفي المقابل يسعى الريال لانتهاز هذه الفرصة من أجل حل مشاكله الرياضية في خط الهجوم، بالحصول على خدمات لاكازيت.
سجل لاكازيت مهاجم أرسنال السابق، 58 هدفاً في 88 مباراة لعبها مع ليون منذ انتقاله إلى صفوفه في 2022، ومن الممكن أن يكون «ورقة رابحة إضافية» في يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، نظراً لما يتمتع به الهداف الفرنسي من مهارة فائقة في تسجيل الأهداف.
ويعني الوصول «المحتمل» للاعب إلى الريال، نهاية الموسم بالنسبة للمهاجم البرازيلي الشاب إندريك في «سانتياغو برنابيو» لأن نجم السامبا الواعد، والذي لا يلعب حالياً إلا فيما ندر، سيصبح «فكرة ثانوية» بالنسبة لأنشيلوتي، وقد يفكر وقتها في الرحيل على سبيل الإعارة، خاصة أن هناك اهتماماً داخل إسبانيا من جانب بلد الوليد للحصول على خدماته، بخلاف الاهتمامات الأخرى من خارج إسبانيا، حيث يرغب توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات إندريك.
وكانت هيئة الرقابة المالية الوطنية في فرنسا عاقبت ليون على ضوء الديون المتراكمة عليه والمخالفات المالية الأخرى، والتي بلغت 500 مليون يورو، وسيتم منع النادي من إجراء أية تعاقدات جديدة في الشتاء، وإذا لم يتوصل إلى إزالة المخالفات المالية وتسديد الديون، فإنه سيتعرض للهبوط إلى الدرجة الثانية، كما سيتم وضع «هيكل الرواتب» تحت إشراف هيئة الرقابة المالية الوطنية، اعتباراً من الآن.

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