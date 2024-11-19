360 مليون يورو القيمة السوقية لدوري «أدنوك»

أبوظبي (وام)

بلغت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، 360 مليون يورو، طبقاً لأحداث احصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، وذلك مع اقتراب عودة منافسات المسابقة والتي تنطلق بالجولة الثامنة يوم الخميس المقبل، إذ توقفت المسابقة بداية من 2 نوفمبر الجاري، نظراً لمشاركة أندية الإمارات في دوري ابطال آسيا، وخوض المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026.

وتعد القيمة الحالية للمسابقة هي ثالث أعلى قيمة منذ انطلاقة الموسم الجاري بنهاية شهر أغسطس الماضي، اذ بلغت حينها 352 مليون يورو، ثم 373 مليون يورو في منتصف أكتوبر الماضي، بينما كان أعلى ارتفاع للقيمة السوقية للمسابقة قد بلغ 375 مليون يورو، وذلك مع انطلاقة الجولة السابعة قبل أن تنخفض مع توقف المسابقة.

وعلى صعيد اللاعبين، حافظ نبيل فقير لاعب الجزيرة على صدارته لأعلى اللاعبين في القيمة السوقية بـ9 ملايين يورو، يليه سردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ7 ملايين ونصف مليون يورو، وبنفس القيمة سفيان رحيمي لاعب العين.