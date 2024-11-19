الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

360 مليون يورو القيمة السوقية لدوري «أدنوك»

360 مليون يورو القيمة السوقية لدوري «أدنوك»
19 نوفمبر 2024 16:15

أبوظبي (وام)
بلغت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، 360 مليون يورو، طبقاً لأحداث احصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، وذلك مع اقتراب عودة منافسات المسابقة والتي تنطلق بالجولة الثامنة يوم الخميس المقبل، إذ توقفت المسابقة بداية من 2 نوفمبر الجاري، نظراً لمشاركة أندية الإمارات في دوري ابطال آسيا، وخوض المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026.
وتعد القيمة الحالية للمسابقة هي ثالث أعلى قيمة منذ انطلاقة الموسم الجاري بنهاية شهر أغسطس الماضي، اذ بلغت حينها 352 مليون يورو، ثم 373 مليون يورو في منتصف أكتوبر الماضي، بينما كان أعلى ارتفاع للقيمة السوقية للمسابقة قد بلغ 375 مليون يورو، وذلك مع انطلاقة الجولة السابعة قبل أن تنخفض مع توقف المسابقة.
وعلى صعيد اللاعبين، حافظ نبيل فقير لاعب الجزيرة على صدارته لأعلى اللاعبين في القيمة السوقية بـ9 ملايين يورو، يليه سردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ7 ملايين ونصف مليون يورو، وبنفس القيمة سفيان رحيمي لاعب العين.

أخبار ذات صلة
العين تستضيف «أبوظبي إكستريم» للمرة الأولى 6 ديسمبر
الشارقة يعود إلى «البيضاوي» أمام النصر بعد غياب 174 يوماً
دوري أدنوك للمحترفين
نبيل فقير
الجزيرة
العين
سردار أزمون
شباب الأهلي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد أعمال الدورة الثالثة لـ "منتدى دبي للمستقبل"
اليوم 17:23
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
علوم الدار
هيئة المعرفة تطلق "تميّز أينما كنت" للارتقاء بالتعليم في مدارس دبي
اليوم 17:16
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
التعليم والمعرفة
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يحتفي بتخريج 16 طالباً بولندياً
اليوم 17:12
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
اليوم 17:03
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
الرياضة
«دبي الرياضي» يطلق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية»
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©