بوفون: نيمار يستحق 5 كرات ذهبية !



أنور إبراهيم (القاهرة)

فاجأ حارس المرمى الإيطالي «الأسطورة» جيانلويجي بوفون الجميع خلال حديثه لصحيفة كورييرا ديلا سيرا، عندما سُئل عن النجم الذي أبهره أكثر من أي نجم آخر خلال مسيرته الكروية الطويلة والناجحة، بقوله: نيمار دا سيلفا البرازيلي أفضل لاعب لعبت إلى جواره أو واجهته خلال مشواري مع الكرة.

ولم يختر بوفون زين الدين زيدان أو رونالدو «الظاهرة» أو ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، وإنما أكد على اسم نيمار جونيور الذي زامله في باريس سان جيرمان موسماً كاملاً عندما كان بوفون يلعب لهذا الفريق الفرنسي.

ولم يكتف بوفون بإختيار نيمار، وإنما إسترسل في مدحه والإطراء على ماقام به سواء مع الأندية التي لعب لها وفي مقدمتها برشلونة، أو مع منتخب بلاده. وقال بوفون الذي يعتبره الكثيرون أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، إن نيمار كان يجب أن يفوز بالكرة الذهبية في 2015 و2017، بل وأكثر من مرة أخرى.

وإعترف بوفون الذي أمضى جزءاً كبيراً من مشواره الكروي حارساً لمرمى يوفنتوس، بأن هناك نجوم آخرين يحمل لهم كل التقديرعلى ماقدموه من إبداع وإمتاع لجماهيرالكرة العالمية.

وعندما سألته الصحيفة: لعبت مع 3 أجيال، فماذا تقول؟ ردا قائلاً: لا أخفي إعجابي بزيدان ورونالدو البرازيلي وميسي وكريستيانو رونالدو وإنيستا وغيرهم، ولكن عندما طلبت منه الصحيفة تحديد اسم واحد فقط، قال من دون أدنى تردد: نيمار داسيلفا..اللاعب والفتى الذي كان. وعلق قائلاً: في رأيي المتواضع أرى إنه كان يستحق الحصول على 5 كرات ذهبية.

ورداً على سؤال بشأن أفضل الفرق من وجهة نظره خلال آخر عشرين عاماً، قال بوفون: برشلونة في 2015، وريال مدريد في 2017. وهو بالمناسبة لم ينس على الإطلاق إنهما تسببا في خسارة فريقه يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في هاتين النسختين.