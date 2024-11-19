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الرياضة

مدرب السعودية: المهمة باتت صعبة وأتحمل المسؤولية

مدرب السعودية: المهمة باتت صعبة وأتحمل المسؤولية
19 نوفمبر 2024 19:51


الرياض (د ب أ)
أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي إن المنتخب الإندونيسي استحق الفوز بهدفين من دون رد أمام الأخضر في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال رينار في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن لاعبي المنتخب دخلوا المباراة وكأنها مباراة ودية، فيما قدم المنتخب الإندونيسي أداء كبيراً استحق به تحقيق الفوز. وأكد رينارد تحمله مسؤولية الخسارة أمام إندونيسيا، لافتاً إلى أنه كان يدرك صعوبة المهمة عندما «قبل التحدي» بتولي مهمة تدريب الأخضر.
وأضاف: «من الواضح في هذه المجموعة أن اليابان متصدر وبفارق وسيتأهل، الصراع على المركز الثاني سيكون محتدما، إذا لم نتأهل بشكل مباشر يجب أن نقاتل في الطريق الثاني، هي مباراة واحدة خسرناها اليوم ومتبقي أربع مباريات ويجب أن نقاتل حتى النهاية ونرى ما سيحدث».
وتابع بالقول إن اللاعبين السعوديين معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء، مضيفا: «ما حدث أننا بدأنا المباراة بشكل غير جيد وهذا ما صعب علينا المباراة». وعن أزمة المنتخب هجوميا قال رينار: «الحقيقة أن المنتخب السعودي لم يسجل منذ فترة، أتت علينا هجمتان مرتدان وتم تسجيلهما ولكن من المفترض أن تحتسب ركلة جزاء، المنتخب الإندونيسي قاتل وحصل على النتيجة في نهاية الأمر».

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