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الرياضة

«الجولف العربي» يروي قصة الزوراء بمشاركة 12 منتخباً

«الجولف العربي» يروي قصة الزوراء بمشاركة 12 منتخباً
19 نوفمبر 2024 20:30


عجمان (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تدشن المنتخبات العربية للجولف صباح يوم غدٍ مشوارها في البطولة العربية 43 لرجال الجولف والثانية في بطولة الرواد التي يحتضنها ملعب الزوراء في عجمان، وتستمر منافساتها لغاية يوم الجمعة المقبل، وتشهد مشاركة 88 لاعباً من الرجال والرواد يمثلون منتخبات 12 دولة عربية وهي السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والعراق ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتونس بالإضافة الى الإمارات بلد الضيافة.
وشهدت القرعة التي أقيمت خلال الاجتماع الفني والتحكيمي اليوم برئاسة اكرم سكيك مدير عام البطولة وبحضور خالد الشامسي وممثلي الدول المشاركة من المدربين والإداريين وحكام البطولة اعتماد أهلية اللاعبين وفق شروطها، كما تم عرض نظام البطولة ولوائحها الفنية.
ووقع منتخبنا الوطني في منافسات الرجال مع السعودية وفلسطين في المجموعة الثانية التي يمثلنا فيها اللاعبون احمد سكيك وسام مولان وريان احمد وجوناثان سيلفراج، ووفق نظام بطولات الجولف تحتسب أفضل نتائج 3 لاعبين من الفريق الذي يتكون من 4 لاعبين، واوقعت القرعة منتخب الرواد المكون من اللاعبين سعيد مالك وسالم بن دسمال وجمال بن مرغوب بالمجموعة الثانية مع المغرب والسعودية.

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