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الرياضة

راشد الظاهري يحجز مقعده في «الفورمولا الأوروبية»

راشد الظاهري يحجز مقعده في «الفورمولا الأوروبية»
19 نوفمبر 2024 21:30


أبوظبي (وام)
حجز البطل الإماراتي، راشد الظاهري، مقعده في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية (FRECA)، التي تنظمها «Alpine» منظمة السباقات الدولية، وذلك ضمن فريق بريما رايسينج، وهو الفريق الذي كان انضم له منذ بداياته في سباقات السيارات ذات المقعد الفردي، وبعد عامين من المنافسة في سلسلة الفورمولا 4 الإيطالية.
واستطاع الظاهري الوصول إلى الخطوة التالية بعد مسيرة ناجحة في رياضة الكارتينج حصل خلالها على ألقاب WSK المتعددة، وقد ظهر لأول مرة في سباقات السيارات ذات المقعد الفردي في بطولة الفورمولا-4 الإيطالية لعام 2023 وبطولة اليورو فورمولا-4.
وقال رينيه روزين، مدير فريق بريما، إن راشد الظاهري سائق ماهر يتمتع بمهارات عالية، ولأنه كان معنا منذ أيامه الأولى في السباقات، فهو يعرف الفريق جيداً، إنه جزء مهم من أسرة الفريق، نحن نعلم أن الصعود من الفورمولا-4 إلى «FRECA» ليس بالأمر السهل، ولكن مما رأيناه حتى الآن، نحن على ثقة من أنه سيبدع ويختصر الزمن لمواصلة مسيرته بنجاح حتى يصل إلى فورمولا-1، فيما أكد الظاهري مواصلة العمل مع فريق بريما، مشيراً إلى أنه كان موسماً رائعاً وناجحاً في الفورمولا-4، مما سمح له بمواصلة التطور كسائق، والتحسن والتقدم دائماً.

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