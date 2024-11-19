«خماسية تاريخية».. رائع يا «الأبيض»

معتز الشامي ومراد المصري (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً تاريخياً هو الأكبر له في تصفيات المونديال، على حساب قطر 5-0، وذلك في اللقاء الجماهيري الذي حضره 13825 متفرجاً على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



ورفع منتخبنا رصيده إلى 10 نقاط، وعزز موقعه في المركز الثالث للمجموعة الأولى، خلف إيران المتصدر بـ 16 نقطة، وأوزبكستان الوصيف بـ13 نقطة، ليبقى في دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال.

سجل لمنتخبنا فابيو ليما في الدقائق 4، و45 «ضربة جزاء» والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، والدقيقة 56 «ضربة جزاء»، ويحيى الغساني في الدقيقة 73.

دفع البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا بتشكيلة حاول من خلالها إيجاد التوازن والزيادة العددية في وسط الميدان، من خلال تواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، ماركوس ميلوني وكوامي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني في الدفاع، يحيى نادر وماجد راشد ويحيى الغساني وفابيو ليما وحارب عبدالله في خط الوسط، مع برونو كمهاجم وهمي.

خطف يحيى الغساني الكرة من وسط الميدان وانطلق داخل منطقة جزاء قطر ليمرر كرة أرضية قصيرة إلى فابيو ليما المنطلق الذي سددها مباشرة داخل الشباك معلناً عن الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة الرابعة.

حاول «الأبيض» التعامل مع ردة فعل منافسه، فقام بإغلاق المساحات والاعتماد على التمريرات القصيرة، وعاد لتهديد «العنابي» بتسديدة قوية من ماجد راشد علت المرمى في الدقيقة 17.

بدأ المنتخب القطري بالتهديد بشكل حقيقي بعدما توغل محمد وعد من الجهة اليسرى واستلم تمريرة أكرم عفيف ليسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى خالد عيسى في الدقيقة 29.

ورد منتخبنا بلعبة مميزة من يحيى الغساني الذي سدد كرة ملتوية من خارج منطقة الجزاء تصدت لها عارضة المرمى القطري في الدقيقة 32.

جاء الإنذار الأول للمنافس، عندما تدخل خوخي بوعلام على برونو، في لقطة كان هناك فيها مطالبة من «الأبيض» برفع البطاقة الحمراء على اعتبار أن اللاعب القطري كان المدافع الأخير في الهجمة في الدقيقة 38.

انفرد برونو داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس تصدى لتسديدته، لتعود الكرة إلى حارب عبدالله الذي تعرض للعرقلة من المدافع القطري لم يتردد حكم اللقاء باحتسابها ضربة جزاء، وتقدم فابيو ليما لتنفيذها ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأكمل ليما «الهاتريك» الشخصي وثلاثية منتخبنا الوطني، بهدف مميز من ركلة حرة مباشرة سددها قوية عانقت الشباك القطرية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

أجرى بينتو تبديلاً مطلع الشوط الثاني بإشراك عصام فايز مكان ماجد راشد.

استغل يحيى الغساني هفوة من مدافعي قطر ليخطف الكرة ويتوغل داخل منطقة الجزاء حيث تعرض لعرقلة من حارس المرمى احتسبها الحكم ضربة جزاء، تقدم لتنفيذها مجدداً فابيو ليما وسجل منها الهدف الرابع في الدقيقة 56.

أجرى منتخبنا التبديل الثاني بإشراك كايو كانيدو مكان برونو في الدقيقة 59.

تكفلت عارضة مرمى منتخبنا بالتصدي لتسديدة قوية من أحمد فتحي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

واصل «الأبيض» تفوقه بتسجيل الهدف الخامس بهجمة مرتدة سريعة أكملها يحيى الغساني بتسديدة أرضية في الدقيقة 73.

نجح منتخبنا بإدارة الدقائق المتبقية بهدوء، وقراءة جيدة لمجريات اللقاء، للخروج بالنقاط الثلاث وسط فرحة الجماهير التي ساندته بقوة طوال دقائق المباراة.