«تسديدة مذهلة» تمنح البرازيل التعادل مع أوروجواي



سلفادور ( رويترز)



تعادلت البرازيل 1-1 مع ضيفتها أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما ألغت تسديدة جيرسون المذهلة تقدم فيدريكو بالبيردي للفريق الزائر.

وتحتل البرازيل، الفائزة بكأس العالم 5 مرات، المركز الخامس في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 18 نقطة، متأخرة بفارق نقطة واحدة خلف كولومبيا والإكوادور، بعد تعادلها الثاني توالياً.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متأخرة بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

وتتأهل أول ستة فرق مباشرة إلى كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يلعب الفريق صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

وبعد شوط أول متكافئ، افتتح بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة رائعة من مسافة بعيدة.

وأدرك جيرسون التعادل لصاحب الأرض بعد سبع دقائق فقط، بعدما سجل لاعب فلامنجو هدفه الدولي الأول بتسديدة مذهلة، بعد تشتيت سيئ للكرة من دفاع أوروجواي.

وأبلغ جيرسون محطة «جلوبو تي.في» البرازيلية «كنت سأستبدل هدفي بانتصار، نعرف أنها كانت مباراة صعبة وأردنا الفوز بها، تلقينا هدفاً وأدركنا التعادل، وعلينا فقط مواصلة العمل مع أنديتنا والعام القادم، عندما يحين موعد التوقف الدولي المقبل سنسعى للفوز، علينا فقط مواصلة العمل والثقة فيما نفعله».

وضغطت البرازيل لتحقيق الفوز، لكن محاولات لويس إنريكي ورافينيا جاءت بعيدة عن المرمى وسط صيحات استهجان من الجماهير المحلية في ملعب فونتي نوفا بعد صفارة النهاية.

وقال رافينيا «أظن أن صيحات الاستهجان كانت بسبب النتيجة، لأننا في رأيي بذلنا قصارى جهدنا، أنا فخور بمن لعبوا وحتى من جلسوا على مقاعد البدلاء. لقد فعلنا كل ما بوسعنا لتحقيق الفوزو لعبنا بصورة جيدة وعلينا أن نغادر ورؤوسنا مرفوعة».