إدارة مجد تجدد الثقة في الفريق الأول

أبوظبي (الاتحاد)



جدد مجلس إدارة نادي مجد الثقة في لاعبي الفريق الأول الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى، وطالبهم بالتركيز على مباراة الفريق أمام جلف إف سي الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة من المسابقة، والتي يستضيفها على استاد طحنون بن محمد بالعين، وحصد نتيجة إيجابية تقود إلى التقدم في الترتيب.



وأكد محمد عبد الله الدرمكي، عضو مجلس إدارة النادي، أن الفريق الذي يعد وافداً جديداً على دوري الدرجة الأولى، شهد تغييرات كبيرة على صعيد الجهاز الفني واللاعبين، احتاج إلى وقت ليتأقلم أكثر خلال المباريات التنافسية، لكنه الآن أصبح أفضل، فنياً وبدنياً، وبإمكانه تحقيق نتائج جيدة.

وقال: مشوار البطولة ما زال طويلاً، ومن المهم في هذا التوقيت أن تكون النتائج أفضل، بدءاً من مباراة الأحد، التي يجب أن تكون «نقطة تحول»، وأن يقفز الفريق بعد نهايتها خطوة جيدة في جدول الترتيب.

وأضاف: يجب أن نركز على الخطوة المقبلة، وأن نطوي صفحة المباريات الخمس الماضية، بعد الاستفادة من السلبيات الفنية وعلاجها، ونثق تماماً في قدرة الجهاز الفني بقيادة المدرب إسماعيل أحمد وفي اللاعبين، على تقديم المستوى الذي يقود إلى حصاد جيد في المباراة المقبلة، وأعتقد أن الاستعدادات جيدة والرغبة متوفرة عند الفريق للوصول إلى الهدف الذي يسعى له في الجولة المهمة، وهي وأي مباراة قادمة تمثل بطولة خاصة يجب الفوز بها.

وأشار الدرمكي إلى أن مجلس الإدارة، وكل أسرة النادي، تقف خلف الفريق، وتوفر له أفضل الظروف، حتى يكون قادراً على التركيز الكامل على خوض المباريات والخروج منها بأفضل النتائج، مبيناً أن فترة الانتقالات الشتوية القادمة ستشهد تعزيزات للصفوف في مراكز محددة حسب الرؤية الفنية.

يذكر أن مجد خاض 5 مباريات، تعادل في مباراتين، وخسر 3 لقاءات، ليحتل المركز الـ13 بين 15 فريقاً، ويبحث في مباراته القادمة عن أول انتصار في البطولة، يدشن به مشواراً جديداً.