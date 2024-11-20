جوارديولا يقترب من تمديد عقده مع «السيتي»



مانشستر (أ ف ب)



يتجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، لعام إضافي، وفقاً لتقرير نشره موقع «ذي أتلتيك».

ومن المفترض أن ينتهي عقد جوارديولا «53 عاماً») الذي حقق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي منذ وصوله إلى ملعب «الاتحاد» في 2016، بنهاية الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن مدرب برشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني السابق، سيوقع عقداً جديداً لمدة عام، مع خيار إضافة عام آخر.

يُشار إلى أن جوارديولا وقع تمديداته السابقة لعقوده مع «السيتي»، خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب «السبت»، بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.

وللمرة الأولى في مسيرته التدريبية، تعرض جوارديولا لأربع هزائم متتالية، حيث يعاني الفريق غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل، بسبب إصابة في الركبة ستبعده عن الموسم بأكمله.

وتراجع «السيتي» الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليفربول في صدارة الدوري «28 مقابل 23)»، بعد هزيمتين أمام بورنموث وبرايتون، كما خسر أمام سبورتينج البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا، وأقصيَ من كأس الرابطة على يد توتنهام.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بأحد أكثر المدربين تتويجاً في تاريخ كرة القدم سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبي وجماهير «السيتي».

وحصد جوارديولا 15 لقباً كبيراً، خلال مواسمه الثمانية الكاملة مع مانشستر سيتي، منها لقبان لكأس الاتحاد، أربعة ألقاب لكأس الرابطة، كأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبي.