سوبوسلاي يهز شباك ألمانيا بـ «ضربة بانينكا»



بودابست (أ ف ب)



أنهى المنتخب الألماني، الضامن تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، صدارة المجموعة الثالثة، ضمن المستوى الأول مشواره بتعادل قاتل أمام مضيفه المجري 1-1 في الجولة السادسة الأخيرة.

وتقدمت ألمانيا بالهدف الأول في المباراة الدولية الثالثة للاعب وسط بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا «76»، وعادلت المجر عبر دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء سددها على طريقة بانينكا.

وحافظ المنتخب الألماني على سجله خالياً من الخسارة، بعدما حقق تعادله الثاني مقابل أربع انتصارات، رافعاً رصيده في المركز الأول إلى 14 نقطة، ليتقدم بفارق 5 نقاط عن هولندا الثانية الضامنة تأهلها، والتي تعادلت أيضاً بالنتيجة ذاتها أمام البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب.

واحتلت المجر التي تعادلت للمرة الثالثة مقابل هزيمتين وفوز، المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، متقدمة على البوسنة «نقطتين».

وفاز «دي مانشافت» بمبارياته الثلاث على أرضه، من دون أن تهتز شباكه 5-0 أمام المجر و1-0 أمام هولندا و7-0 أمام البوسنة والهرسك، مقابل تعادل في أمستردام 2-2 وتعادل في بودابست 1-1 وفوز في زينيتسا 2-1.

وأجرى مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان 9 تغييرات، مقارنة مع التشكيلة التي حققت فوزاً كاسحاً على البوسنة بسباعية نظيفة في المرحلة الماضية، وأبقى على يوزوا كيمش وروبرت أندريش فقط ضمن التشكيلة الأساسية، في حين غاب جوناثان تاه بسبب الإيقاف.

وفي زينيتسا، تقدمت هولندا بهدف براين بروبي في الشوط الأول «24»، قبل أن تدرك البوسنة والهرسك التعادل في الثاني بفضل إرمدين ديميروفيتش (67).