لاوتارو يعادل رقم مارادونا!



بوينس أيرس ( رويترز)



سجل المهاجم لاوتارو مارتينيز هدفاً في الشوط الثاني، ليمنح الأرجنتين الفوز 1-صفر على بيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتقاسم مارتينيز المركز الخامس في قائمة أفضل هداف بتاريخ البلاد مع دييجو مارادونا «32 هدفاً»

وسجل مارتينيز بعد عشر دقائق من نهاية الاستراحة، مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من ليونيل ميسي، ليسدد كرة مباشرة بطريقة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى.

وقال مارتينيز لقناة تلفزيونية محلية: «أنا سعيد لأن عائلتي بأكملها جاءت وأريد دائماً تقديم أفضل ما لدي، كان هذا العام إيجابيا للغاية ولحسن الحظ أنهيناه بالفوز، وكان عاماً مذهلاً من حيث الأداء والأهداف والمباريات التي خضناها، علينا الاستمرار في اللعب والتحسن يوما بعد يوم، والجميع يريد الفوز علينا، هناك أشياء يجب تحسينها ولكن يتعين علينا الاستمرار على هذا المسار».

ويتصدر حامل لقب كأس العالم ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة متقدماً بخمس نقاط على أوروجواي، وتحتل بيرو المركز الأخير في جدول التصفيات التي تضم عشرة فرق، برصيد سبع نقاط بعد 12 مباراة.

وتتأهل أول ستة فرق مباشرة إلى كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يلعب الفريق صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

وقال إميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين: «نحن أبطال كوبا أميركا، ونتصدر ترتيب التصفيات، علينا أن نكون فخورين».