الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاوتارو يعادل رقم مارادونا!

لاوتارو يعادل رقم مارادونا!
20 نوفمبر 2024 10:42

 
بوينس أيرس ( رويترز)

أخبار ذات صلة
مارتينو يرحل عن تدريب ميسي!
ليما يتصدر نجوم العالم بـ«العلامة الكاملة» و4 أهداف ممتعة


سجل المهاجم لاوتارو مارتينيز هدفاً في الشوط الثاني، ليمنح الأرجنتين الفوز 1-صفر على بيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتقاسم مارتينيز المركز الخامس في قائمة أفضل هداف بتاريخ البلاد مع دييجو مارادونا «32 هدفاً»
وسجل مارتينيز بعد عشر دقائق من نهاية الاستراحة، مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من ليونيل ميسي، ليسدد كرة مباشرة بطريقة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى.
وقال مارتينيز لقناة تلفزيونية محلية: «أنا سعيد لأن عائلتي بأكملها جاءت وأريد دائماً تقديم أفضل ما لدي، كان هذا العام إيجابيا للغاية ولحسن الحظ أنهيناه بالفوز، وكان عاماً مذهلاً من حيث الأداء والأهداف والمباريات التي خضناها، علينا الاستمرار في اللعب والتحسن يوما بعد يوم، والجميع يريد الفوز علينا، هناك أشياء يجب تحسينها ولكن يتعين علينا الاستمرار على هذا المسار».
ويتصدر حامل لقب كأس العالم ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة متقدماً بخمس نقاط على أوروجواي، وتحتل بيرو المركز الأخير في جدول التصفيات التي تضم عشرة فرق، برصيد سبع نقاط بعد 12 مباراة.
وتتأهل أول ستة فرق مباشرة إلى كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يلعب الفريق صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.
وقال إميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين: «نحن أبطال كوبا أميركا، ونتصدر ترتيب التصفيات، علينا أن نكون فخورين». 

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
بيرو
لوتارو مارتينيز
مارادونا
آخر الأخبار
برشلونة يضع «جناح» بلباو «أولوية»
الرياضة
برشلونة يضع «جناح» بلباو «أولوية»
اليوم 11:30
من التأسيس إلى الريادة: خمس سنوات من العطاء في مسيرة تنمية الطفولة المبكرة
علوم الدار
من التأسيس إلى الريادة: 5 سنوات من العطاء في مسيرة تنمية الطفولة المبكرة
اليوم 11:18
بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
علوم الدار
بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
اليوم 11:08
4 أهداف حصيلة «سفراء دورينا» في «أيام الفيفا»
الرياضة
4 أهداف حصيلة «سفراء دورينا» في «أيام الفيفا»
اليوم 11:00
مارتينو يرحل عن تدريب ميسي!
الرياضة
مارتينو يرحل عن تدريب ميسي!
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©