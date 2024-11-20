4 أهداف حصيلة «سفراء دورينا» في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدر الثلاثي سفيان رحيمي نجم العين ومنتخب المغرب، وسردار أزمون مهاجم شباب الأهلي ومنتخب إيران، بجانب مواطنه مهدي قايدي صانع ألعاب كلباء، الواجهة على صعيد مشاركات «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، خلال «أيام الفيفا»، في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، والتي شهدت مشاركة المنتخبات الوطنية، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في آسيا وأميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.

وسجل الثلاثي رحيمي وسرادر وقايدي، 4 أهداف مع منتخبي المغرب وإيران على التوالي، بعدما أسهم المتألق رحيمي بشكل فعال في فوز «أسود الأطلس» الباهر على حساب ليسوتو 7-0 في ختام مشاركة المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل رحيمي هدفين لمنتخب المغرب الذي احتفل بالعلامة الكاملة في التصفيات الأفريقية، مسجلاً انتصاره السادس من ست مباريات.

في المقابل، افتتح مهدي قايدي لاعب كلباء، التسجيل لمنتخب إيران أمام كوريا الشمالية 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد لاوس الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.

بدوره، سجل سردار أزمون هدف الفوز الثمين لإيران أمام مضيفه قيرغيزستان 3-2، مساء الثلاثاء على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى والتي شهدت بقية مبارياتها فوز أوزبكستان على كوريا الشمالية 1-0 في فينتيان، والإمارات على قطر 5-0 في أبوظبي.

وشهدت مواجهتا كوريا الشمالية وقيرغيزستان، مشاركة أخرى لسفراء دورينا، ممثلة في سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي أساسياً في المباراتين، وشهريار موجانلو لاعب كلباء كبديل في مباراة كوريا الشمالية.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لأوزبكستان، و10 للإمارات، و7 لقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

بدوره، شارك لابا كودجو مهاجم العين العائد إلى قائمة منتخب بلاده توجو، أساسياً في المباراة أمام ليبيريا 0-1، قبل أن يغيب عن القائمة في مباراة الجولة الأخيرة أمام غينيا 3-0، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وخاض أندريه بوركا مدافع «بني ياس»، مباراتي منتخب رومانيا أمام كوسوفو 2-1، وقبرص 4-1، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في المجموعة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وكانت المباراة أمام كوسوفو توقفت بسبب عنصرية جماهير رومانيا تجاه لاعبي المنتخب الضيف.

في المقابل، تباينت مشاركة «سفراء دوري أدنوك» مع منتخب كوريا الجنوبية، بعدما خاض الثنائي يو مين تشو «الشارقة»، وبارك يونج «العين»، مباراتي الكويت 3-1، وفلسطين 1-1 ضمن التشكيلة الأساسية، بمعدل 180 دقيقة، وبقي الثنائي سيونج هيون «الوصل»، كوون كيونج «خورفكان» على دكة البدلاء في المباراتين.

واكتفى روميرو كاكو، لاعب العين ومنتخب باراجواي بالمشاركة بديلاً في مباراتي منتخب بلاده أمام الأرجنتين 2-1، وبوليفيا 2-2، ضمن أميركا الجنوبية تصفيات المؤهلة لمونديال 2026، فيما شارك أيركينوف لاعب الوحدة مع منتخب أوزبكستان بديلاً أمام كوريا الشمالية 1-0، وخاض تايرون كونراد لاعب الشارقة مباراة منتخب سورينام الثانية أمام كندا 0-3، لاعباً بديلاً، بعدما بقي على دكة البدلاء في المباراة الأولى 0-1، في ربع النهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وبقي هيثم الجويني لاعب دبا الحصن، ومنتخب تونس على دكة البدلاء في مباراتي مدغشقر 3-2، وجامبيا 0-1 في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

15 لاعباً في القائمة

ضمت قائمة «سفراء دورينا»، في التوقف الأخير لأيام الفيفا، 15 لاعباً، من بينهم 8 لاعبين في منتخبي إيران وكوريا الجنوبية على التوالي، ممثلين في الرباعي الدولي لإيران سردار أزمون، سعيد عزت الله «شباب الأهلي»، مهدي قائدي، شهريار موجانلو «كلباء»، ورباعي «محاربي التايجوك» يو مين تشو «الشارقة»، سيونج هيون «الوصل»، بارك يونج «العين»، كوون كيونج «خورفكان».

بجانب لابا كودجو مهاجم العين «توجو»، أندريه بوركا لاعب بني ياس «رومانيا»، سفيان رحيمي لاعب العين «المغرب»، روميرو كاكو لاعب العين «باراجواي»، وأيركينوف لاعب الوحدة «أوزبكستان»، هيثم الجويني لاعب دبا الحصن «تونس»، تايرون كونراد لاعب الشارقة «سورينام».