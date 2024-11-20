مارتينو يرحل عن تدريب ميسي!



ميامي (أ ف ب)



قرر المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو مغادرة إنتر ميامي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم «لأسباب شخصية»، حسب ما أفاد مصدر في النادي الأميركي.

ولم يشر المصدر إلى «الأسباب الشخصية» التي أدت إلى قرار مارتينو بالرحيل قبل نهاية عقده.

وأعلن النادي أن مارتينو سيعقد مؤتمراً صحفياً الجمعة، إلى جانب خورخي ماس الذي يملك حصة في النادي، ورئيس عمليات كرة القدم الإسباني راوول سانيي.

وقاد المدرب السابق لبرشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني نادي إنتر ميامي إلى احتلال صدارة الدوري العادي هذا الموسم، قبل الخروج المفاجئ أمام أتلانتا يونايتد في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وانضم مارتينو إلى إنتر ميامي في يونيو الماضي، ليكون جزءاً من عملية إعادة بناء النادي، والتي توجهها بالتعاقد مع مواطنه النجم ليونيل ميسي.

وفاز إنتر ميامي بكأس الرابطتين التي تجمع الأندية الأميركية والمكسيكية، بإشراف مارتينو في موسمه الأول.

وهيمن إنتر ميامي هذا العام على الموسم العادي، وفاز بدرع المشجعين لصاحب أفضل سجل إجمالي، وهو الإنجاز الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى منحه بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة العام المقبل.

لكن ميامي خسر أمام نادي مارتينو السابق أتلانتا في الدور الأول، ضمن سلسلة من أفضل ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية في مفاجأة كبيرة.

وترك مارتينو بصمته مدرباً مع منتخب باراجواي، حين قاده إلى المركز الثاني في كوبا أميركا 2011.

وبعد تألقه في نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني، أمضى موسما مع برشلونة في 2013-2014، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لمدة عامين، ثم انضم إلى أتلانتا في 2016.

وفاز بلقب الدوري الأميركي مع أتلانتا في 2018، ثم تولى تدريب المكسيك حتّى عام 2022.