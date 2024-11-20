مايا تخوض تحدي النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد اللاعبة البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي وصلت إلى نصف النهائي في النسختين الماضيتين من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، للعودة من جديد في محاولة للفوز باللقب المرموق في النسخة القادمة من البطولة التي تنطلق في الفترة من 1 إلى 8 فبراير.

وتُعد اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً، والمصنفة 17 عالمياً، أحدث الأسماء التي تم تأكيد مشاركتها في النسخة الثالثة من بطولة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، وذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن مشاركة زميلتها التونسية، أُنس جابر، صاحبة السجل الحافل بثلاثة نهائيات في بطولات الجراند سلام.

وكانت نسخة هذا العام من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، قد شهدث مواجهة ملحمية بين حداد مايا وأُنس جابر، حيث تفوقت البرازيلية في مباراة حماسية امتدت لثلاث مجموعات قبل أن تُهزم في شوط كسر التعادل في نصف النهائي أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وعلى مدار بطولة 2024، أظهرت حداد مايا، الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2020، قوة تحمل استثنائية عندما خاضت مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات، و42 دقيقة أمام البولندية ماجدا لينيت، لتضمن مقعدها في ربع النهائي.

وفي النسخة الافتتاحية للبطولة في عام 2023، تألقت حداد مايا في سلسلة من المباريات الباهرة، حيث تغلبت على ماري بوزكوفا ويوليا بوتينتسيفا وإيلينا ريباكينا قبل أن تخسر في نصف النهائي على يد السويسرية بليندا بنشيتش التي توجت باللقب، كما نجحت حداد مايا في الوصول إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2023، قبل أن تخسر أمام إيجا شفيونتيك التي توجت بالبطولة.

وعن عودتها للمنافسة في 2025، قالت حداد مايا: «أنا متحمسة للعودة إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة والتنافس مع نخبة اللاعبات المحترفات. طاقة الجماهير في الشرق الأوسط دائمًا ما تكون مذهلة وتدفعني لتقديم أقصى ما لدي. خضت معارك لا تُنسى هنا، وأتطلع إلى تحديات جديدة في فبراير المقبل. بعد وصولي إلى نصف النهائي في مرتين متتاليتين، آمل أن أحقق تقدماً أكبر هذه المرة، وأجعل مشجعيي فخورين بي».

تستقطب البطولة 28 من أفضل لاعبات التنس في العالم في فئة الفردي و16 فريقاً في فئة الزوجي، على مدار ثمانية أيام من المنافسات رفيعة المستوى، مواصلةً النجاح الذي حققته في نسختي 2023 و2024، بتنظيم مشترك بين مبادلة، ومجلس أبوظبي الرياضي.





