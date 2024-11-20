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الرياضة

العويس: الجوجيتسو منجم الذهب للاستثمار بالمواهب

العويس: الجوجيتسو منجم الذهب للاستثمار بالمواهب
20 نوفمبر 2024 13:30


الشارقة (الاتحاد)
اكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن رياضة الجوجيتسو تعتبر منجم الذهب للاستثمار بالمواهب وتطويرها، مشيداً بنجاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي اختتمت مؤخراً، ودورها في تعزيز قيمة اللعبة، مثنياً على الجهود المتكاتفة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة في دعم وتطوير رياضة الجوجيتسو.
جاءت تصريحات العويس، مع احتفال النادي بحصوله في أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، على 72 ميدالية ملونة منها، 26 ذهبية، ثم 25 فضية و21 برونزية، إضافة الى فوز لاعب النادي حمدان علي النجار بلقب أفضل لاعب إماراتي ناشئ، ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.
وأهدى العويس الإنجازات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثنياً على الدعم الكبير والمستمر والعمل بالاستدامة الرياضية، بما يعزز الإنجازات واستكشاف المواهب المواطنة، ورفدها للمنتخبات الوطنية، متبوعاً بتطور فني بارز للمستويات الفنية.
وأكد العويس أن مواصلة تحقيق الانتصارات، وتعزيزها بالفوز بجائزة أفضل رياضي إماراتي ناشئ تعتبر إنجازاً مضافاً يعكس جهود العمل بالاستدامة الرياضية من قبل الإدارة الفنية للنادي، ومبيناً أن المكاسب المتحققة في هذا المحفل تأتي امتداداً لإنجازات رياضية أخرى حققها لاعبو النادي، وخصوصاً في بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، والتي يترقب النادي خوض جولتها الأخيرة في ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل، ثمّن العويس الإنجازات الرياضية التي حققها لاعبو النادي في دورة كلباء للألعاب الشاطئية، والدور الفاعل لفريق عمل لجنة رياضات الدفاع عن النفس بكونها إحدى اللجان الفرعية العاملة تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة للدورة، بعد جهود مميزة عكست مكانة النادي في الجانبين التنظيمي والتنافسي.

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