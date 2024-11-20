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الرياضة

105 لاعبين من 31 دولة في «تنس الفجيرة»

105 لاعبين من 31 دولة في «تنس الفجيرة»
20 نوفمبر 2024 14:00


الفجيرة (الاتحاد)
دشن نادي الفجيرة للتنس استضافته لبطولة غرب آسيا للشباب، التي ينظمها اتحاد اللعبة بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 31 دولة، ويتقدم مروان ناصر يوسف قائمة أبرز لاعبي الإمارات المشاركين في المنافسات، وخصصت البطولة لفئتي الشباب والشابات تحت 18 سنة بتصنيف جيه 30، إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الموهوبين والمميزين، وتستمر البطولة لغاية يوم السبت المقبل، وتشهد مشاركة لاعبين شباب من مختلف دول العالم في أكبر تجمع داخل منطقة غرب آسيا.
وبارك ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، الذكرى الـ 20 لتأسيس نادي الفجيرة للتنس، مؤكداً أنه يعتبر من الجهات الرياضية الداعمة للنقلة التوعية لتنس الإمارات، ومثمناً جهود النادي في المساهمة بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس محلياً ودولياً، متمنياً أن تحقق البطولة الحالية نجاحاً مبهراً.
من جهته أكد عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، عن سعادته للمشاركة بعدد ونوعية اللاعبين المشاركين، واصفاً إياها بالمميزة والكبيرة، خصوصاً أنها من عدد كبير من الدول، وقدم الشكر لاتحاد التنس على جهوده في تطوير اللعبة، وتمنى أن يخرج الحدث بالطموحات التي يتطلعون إليها وأن تظهر البطولة بأفضل المستويات الفنية.

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