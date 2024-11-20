العراق.. «الترقية» إلى «الوصافة»



مسقط (د ب أ)



ارتقى منتخب العراق إلى «وصافة» المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بفوزه الصعب على مضيفه العُماني 1-صفر في الجولة السادسة من التصفيات.

ويدين منتخب العراق بالفضل في هذا الفوز ليوسف أمين المهاجم الشاب للوحدة السعودي، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 36، مستغلاً تمريرة متقنة من أحمد ياسين.

وسجل «أسود الرافدين» انتصارهم الثالث مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، ليرفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة.