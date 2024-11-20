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الرياضة

ثلاثي «الأبيض» في تدريبات «الملك» بـ «روح النصر»

ثلاثي «الأبيض» في تدريبات «الملك» بـ «روح النصر»
20 نوفمبر 2024 16:00

علي معالي (أبوظبي)
ينتظم ثلاثي المنتخب الوطني، خالد الظنحاني وماجد راشد وميلوني في تدريبات الشارقة اليوم، استعداداً لمباراة النصر في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بعد غدٍ الجمعة باستاد الشارقة، ليتنفس الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الصعداء، بعد عودتهم بمعنويات تعانق السماء، بعد مشاركتهم الإيجابية للغاية في فوز مثير للمنتخب الوطني على قطر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.
وأكد اللاعبون الثلاثة براعتهم الكبيرة في المباراة، حيث شارك خالد الظنحاني في 83 دقيقة، وصنع هدفاً من الأهداف الخمسة بتمريرة ذهبية سجل منها يحيى الغساني هدف منتخبنا الخامس في الدقيقة 73، وحصل الظنحاني على تقييم (7.4 من 10)، وهي رابع أعلى نسبة تقييم بعد ليما (10 من 10)، ويحيى الغساني (8.4 من 10)، وحارب عبدالله سهيل (7.6 من 10)، كما أثبت ميلوني براعته الكبيرة في اللقاء وروحه العالية طوال الـ 90 دقيقة أمام قطر، وكان حائطاً دفاعياً منيعاً أمام هجوم المنافس، وكانت دقة تمريراته عالية (82%)، ولمس الكرة 51 مرة، واللاعب الثالث هو ماجد راشد الذي شارك في 46 دقيقة.
ويضع كوزمين خلال تدريبات اليوم اللمسات الأخيرة على تشكيلته التي تحقق النصر أمام «العميد»، خاصة أن المباراة في غاية الأهمية لـ «الملك» من أجل المحافظة على التواجد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين.
كما ينتظم المدافع الكوري الجنوبي تشو يو مين، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في مباراتين بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز في الأولى على الكويت 3-1، وتعادل في الثانية مع فلسطين 1-1، وحصل في المباراة الأخيرة على تقييم (7.2 من 10)، أما الدولي الخامس بالفريق وهو تايرون كونراد فهو الحلقة الأضعف، حيث شارك في الدقيقة 46 من الشوط الثاني في مباراة منتخب بلاده سورينام ضد كندا في تصفيات الكونكاكاف، والتي جرت في مونتريال وانتهت بفوز كندا بثلاثية نظيفة، وحصل كونراد على درجة تقييم (6.5 من 10)، حيث لمس الكرة 9 مرات فقط، ولم يقم بأي تسديدة على مرمى كندا.

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