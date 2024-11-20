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الرياضة

جماهير «الأبيض».. «حلم وطن»

جماهير «الأبيض».. «حلم وطن»
20 نوفمبر 2024 13:22

مراد المصري (أبوظبي)

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استحقت جماهير منتخبنا الوطني نجومية المواجهة أمام قطر، والتي حضرت قبل ساعات من ضربة البداية، بأعداد وصلت إلى 13,825 متفرجاً على مدرجات استاد آل نهيان، وجاءت لوحة «التيفو» التي رفعتها قبل ضربة البداية بعنوان: «حلم وطن»، لتجسد الأمر على أرض الواقع بملحمة رياضية تحولت إلى أبهى صور التلاحم بين الشعب ووطنه.
ولطالما حضرت الجماهير في الموعد، لدعم مسيرة المنتخب في جميع المحافل، إلا أن أمسية أمس ضد قطر، جاءت بشكل رائع ومميز على صعيد الحماس والتفاعل مع مجريات اللقاء دون توقف، والأهم تجسيد الروح الرياضية بأخلاق «عيال زايد»، وهي تودع الجماهير القطرية، خلال مغادرتها أرضية الملعب، وتقوم بتحيتها في مشهد تم تناقله والإشادة به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الإمارات
أبوظبي
تصفيات كأس العالم
استاد آل نهيان
قطر
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