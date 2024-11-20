«الإمارات للتزلج» تنطلق 22 نوفمبر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء في كاسر الأمواج بأبوظبي يوم 22 نوفمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 24 نوفمبر.

تشمل البطولة أيضاً منافسات ركوب الأمواج الويك سيرف، في إضافة مثيرة لفعاليات الحدث.

تتضمن البطولة فئات متعددة للتزلج على الماء، منها فئة الناشئين، فئة المبتدئين رجال، فئة الفري رايد رجال، فئة المبتدئات من الفتيات، الفئة المفتوحة سيرف للرجال، الفئة المفتوحة للنساء، فئة الفري رايد للنساء، فئة الإنترميديت رجال، فئة الهواة للنساء، فئة الهواة للرجال، فئة سكيم الهواة للنساء، فئة سكيم الهواة للرجال، الفئة المفتوحة سكيم للرجال، والفئة المفتوحة سكيم للنساء.

وتقام المنافسات على مراحل عدة تشمل التصفيات والتحديات المختلفة التي تنظم وفق جدول البطولة.

وتأتي البطولة ضمن أجندة الموسم البحري لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يشهد للموسم السابع على التوالي تنظيم بطولات التزلج على الماء، ويهدف لتعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الفعاليات البحرية المتنوعة.

وسجل في البطولة أكثر من 90 متسابقاً من دول عدة، ما يعكس الاهتمام العالمي بهذه الرياضة، وتضم الدول المشاركة جنسيات من اليونان، كندا، السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، فنلندا، التشيك، جنوب أفريقيا، بلغاريا، بريطانيا، عُمان، والأردن، وغيرها.

من جهته، أعرب ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن سعادته الكبيرة بحضور هذا العدد من الجنسيات، والذي يصل إلى 13 جنسية، ما يضيف للبطولة قيمة عالمية وشعبية متزايدة.

وأضاف أن كاسر الأمواج يعدّ وجهة مثالية للتحدي والتنافس بين المتسابقين، حيث يمكنهم استعراض مهاراتهم والتنافس على ألقاب البطولة.

وأكد الظاهري أن المنافسة تمثل فرصة متميزة للشباب لإبراز مواهبهم على الماء، مشيراً إلى أن المشاركين يتمتعون بخبرات عالية تمكنهم من التحكم في التزلج واحتساب النقاط بدقة، حيث تُحدد الحركات الاستعراضية الفائزين في كل فئة.

وتتضمن المسابقة تخصيص خمس دقائق لكل متسابق ليقدم أفضل ما لديه من استعراضات، وتُبنى آلية التقييم على مهارة التحكم والأداء على الماء، وكذلك السرعات المختلفة بحسب نوع القارب المستخدم، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ما يضفي حماساً متميزاً على الأجواء، ويزيد من روعة الحدث.