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الرياضة

«الشطرنج» يعتمد المشاركات الدولية

«الشطرنج» يعتمد المشاركات الدولية
20 نوفمبر 2024 13:38

 
الشارقة (وام)

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اعتمد اتحاد الشطرنج، أجندة مشاركاته المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للهواة التي يستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، من 13 إلى 23 ديسمبر المقبل، وبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف في الولايات المتحدة الأميركية من 25 إلى 30 من الشهر نفسه.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة تريم مطر تريم.
وعبّر رئيس الاتحاد عن سعادته بالمستويات والنتائج التي حققها الشطرنج الفترة الماضية، مشيراً إلى أن فوز روضة السركال بلقب بطولة العرب، لتكون أول أستاذة دولية كبيرة في تاريخ الشطرنج الإماراتي، يعد إنجازاً متميزاً يجسد الجهود الكبيرة للاتحاد والأندية واللاعبة نفسها.
وأضاف أن الاتحاد وضع استراتيجية متكاملة لدعم العنصر النسائي، والوصول به إلى أعلى المستويات، وأن إنجاز روضة مثل ترجمة لهذه الاستراتيجية، وكذلك فوز عنود عيسى بالميدالية البرونزية في أول مشاركة عربية لها بعمر 12 عاماً، متساوية مع زميلتها مريم عيسى، وأحلام راشد لاعبة المنتخب ونادي دبي للشطرنج بالميدالية الذهبية، ولقب بطلة العرب تحت 18 سنة، في البطولة التي أقيمت في تونس.

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