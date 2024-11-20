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الرياضة

فابيو ليما يدخل التاريخ بـ «سوبر هاتريك» استثنائي

فابيو ليما يدخل التاريخ بـ «سوبر هاتريك» استثنائي
20 نوفمبر 2024 14:00

 
سلطان آل علي (دبي)

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في ليلة استثنائية، تألق فابيو ليما، لاعب منتخبنا الأول لكرة القدم، بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في شباك قطر، خلال المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
الإنجاز لم يكن مجرد انتصار في مباراة، بل حمل في طياته أرقاماً تاريخية، وأعاد كتابة سجلات الكرة الإماراتية والآسيوية.
لا يمثل الانتصار بخماسية انتصاراً عادياً على مستوى الأرقام، بل يُكتَب فيه التاريخ من جديد، خصوصاً لفابيو ليما الذي تألق، وسجل «سوبر هاتريك» استثنائياً جداً، أعاد من خلاله اسمه إلى الواجهة.
ويُعد فابيو ليما أول لاعب إماراتي يسجل «سوبر هاتريك» في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم منذ بدء مشاركات المنتخب عام 1986، ويعد أحمد خليل آخر من سجل «سوبر هاتريك» للمنتخب في مباراة رسمية، أمام تيمور الشرقية في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، حيث انتهت المباراة لمصلحة «الأبيض» 8-0.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ليما ثالث لاعب في تاريخ المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم يسجل «سوبر هاتريك»، بعد الياباني كازويوشي ميورا أمام كازاخستان في تصفيات 1998، والعراقي مهند عبد الرحيم أمام تايلاند في تصفيات 2018.
منذ انضمامه إلى المنتخب ، أثبت فابيو ليما جدارته لاعباً مؤثراً رغم وجود فترات من التراجع، وعدم اعتماد المدرب بينتو عليه، إلا أنه بفضل مهاراته العالية وقدرته على التهديف والتزامه الدفاعي والانضباط، أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة المنتخب، وتألقه الأخير أمام قطر يعكس التزامه، ورغبته في المزيد من الإنجازات مع «الأبيض».
الأداء المتميز من ليما لم يكن له تأثير فردي فقط، بل أسهم في تعزيز ثقة المنتخب في مشواره نحو التأهل لكأس العالم 2026.
والانتصار الكبير على قطر بنتيجة 5-0، والذي أسهم فيه ليما بأربعة أهداف، رفع من معنويات الفريق، وأكد قدرته على المنافسة بقوة في التصفيات.
حظي أداء ليما بإشادة واسعة من الجماهير والنقاد الرياضيين. تم تداول مقاطع أهدافه بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي، كما أثنى زملاؤه في الفريق، والجهاز الفني على أدائه، مؤكدين دوره المحوري في هذا الانتصار.

الإمارات
قطر
تصفيات كأس العالم
باولو بينتو
فابيو ليما
أحمد خليل
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