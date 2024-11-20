لاوتارو يطارد كريسبو!



معتز الشامي (أبوظبي)



قاد لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين إلى الفوز على بيرو بهدف، على ملعب «المونيمونتال»، ضمن «الجولة 12» من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز لـ «التانجو» بطريقة استعراضية رائعة في الدقيقة 55، عقب تمريرة سحرية من النجم والقائد ليونيل ميسي.

ووصل لاوتارو مهاجم إنتر ميلان إلى «الهدف 32» في مشواره مع الأرجنتين على المستوى الدولي، ليعادل رقم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، خامس الهدافين التاريخيين لـ «التانجو»، وحطم رقم جونزالو هيجواين صاحب المركز السادس برصيد 31 هدفاً.



قائمة الهدافين

ليونيل ميسي: 112

باتيستوتا: 54

سيرجيو أجويرو: 42

كريسبو: 35

دييجو مارادونا: 32

لاوتارو مارتينيز: 32

جونزالو هيجواين: 31

دي ماريا: 30

لويس أرتيم: 24

دانييل باساريلا: 23