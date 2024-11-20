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الرياضة

1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات

1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات
20 نوفمبر 2024 15:03


مراد المصري (أبوظبي)

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بلغ إجمالي إنفاق أندية «دوري أدنوك للمحترفين» على التعاقدات مع اللاعبين، خلال السنوات العشر الأخيرة، بين عامي 2015 و2024، حوالي 289 مليون يورو «1.121 مليار درهم»، وذلك وفق إحصائية قام بها المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.
وبحسب الإحصائية التي نشرها الموقع الرسمي للمركز الدولي، فإن أنديتنا قامت بإنفاق 289 مليون يورو، مقابل بيع لاعبين، بإجمالي 95 مليون يورو، خلال الفترة نفسها، بفارق 194 مليون يورو.
وأوضحت الدراسة التي تقوم باحتساب المبالغ التي تم إنفاقها في التعاقدات لضم اللاعبين بين الأندية، وليس اللاعب الحر، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعد الأكثر إنفاقاً، خلال هذه الفترة، بإجمالي 23.146 مليار يورو، إلا أن فارق الشراء والمبيعات كبدته خسارة بلغت 11.648 مليار يورو.
وجاء الدوري السعودي بالمرتبة الثانية عالمياً في إجمالي فارق الخسارة، خلال الفترة نفسها، بعدما قام بدفع مبلغ 2.099 مليار يورو مقابل مبيعات بـ 278 مليون يورو، ليكون إجمالي الفارق 1.821 مليار يورو، وجاء الدوري الإيطالي بالمرتبة الثالثة بالإنفاق 10.886 مليار يورو، إلا أن فارق الخسارة المالية بلغ 1.469 مليار يورو.
وحل خلفه الدوري الإسباني بإجمالي 7.953 مليار يورو، وبفارق خسارة 749 مليون يورو، فيما جاء الدوري الفرنسي رابعاً بمبلغ 7.449 مليار يورو، لكنه حقق ربحاً يبلغ 270 مليون يورو.
وتصدر الدوري البرتغالي قائمة أكثر الدوريات حول العالم تحقيقاً للأرباح المالية من بيع اللاعبين، بإجمالي 2.393 مليار يورو، يليه الدوري البرازيلي، والهولندي بمبلغ 1.493 مليار يورو.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الإنجليزي
السعودية
الدوري السعودي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
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