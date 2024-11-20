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الرياضة

باتريك فييرا مدرباً في «الكالشيو»

باتريك فييرا مدرباً في «الكالشيو»
20 نوفمبر 2024 15:24

 
روما (أ ف ب)

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عيّن نادي جنوى المتعثّر الفرنسي باتريك فييرا مدرباً جديداً له، غداة إقالة ألبرتو جيلاردينو من منصبه، وفقاً لما أفاد صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأعلن جنوى في بيان إلى أنه «يعهد بزمام الفريق الأول إلى باتريك فييرا».
وتابع، «سيدير المدرب الجديد أول جلسة تدريبية بعد ظهر اليوم، بعد توقيع العقد رسمياً في مقر فيلا روستان».
ومنذ بداية الموسم، عمل نجم خط وسط أرسنال الإنجليزي السابق الذي توّج معه بألقاب عدة، منها ثلاثة في الدوري، مستشاراً في منصة «دازون» للبث التدفقي، بعد رحيله بالتراضي عن ستراسبورج في يوليو الماضي.
وقرر جنوى الذي لم يفز سوى مرتين في 12 مرحلة، مقابل أربعة تعادلات وست هزائم، ويحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، الاستعانة بجهود بطل العالم السابق لعام 1988، والذي لم يشرف على تدريب أي فريق منذ مغادرته ستراسبورج، كما سبق له أن درّب نيويورك سيتي الأميركي، ونيس، وكريستال بالاس الإنجليزي.
ويعرف فييرا (48 عاماً) جيداً الدوري الإيطالي، إذ دافع سابقاً، لاعباً، عن قمصان ميلان (1995-1996) ويوفنتوس (2005-2006) وإنتر (2006-2010).
في المقابل، تسلّم المهاجم الدولي السابق جيلاردينو (42 عاماً) مهامه الفنية مع الفريق الأول في ديسمبر 2022، بعدما سبق له الإشراف على فريق الشباب ما دون 19 عاماً في جنوى. قاده لاحتلال المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.
وأحرز جيلاردينو مونديال 2006 مع إيطاليا، كما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري الإيطالي، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان عام 2007.
أمضى المهاجم السابق فترة قصيرة في صفوف جنوى (2012-2014)، سجل خلالها 21 هدفاً في 52 مباراة.
وبات جيلاردينو المدرب الرابع الذي يخسر وظيفته في «سيري أ» منذ بداية الموسم الحالي، بعد كل من لوكا جوتي (ليتشي)، ودانييلي دي روسي، وخليفته الكرواتي إيفان يوريتش في روما.

إيطاليا
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الكالشيو
جنوى
باتريك فييرا
يوفنتوس
إنتر ميلان
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