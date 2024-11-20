جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024، والتي تتواصل السباقات حتى الأول من ديسمبر على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وتحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت اللجنة المنظمة 217 شوطاً، ستجري بواقع 60 شوطاً لسن الحقايق و40 شوطاً لسن اللقايا و34 شوطاً لسن الإيذاع و30 شوطاً لسن الثنايا و40 شوطاً لسن الحول والزمول يتنافسون على 36 رمزاً، تختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي وجائزة الخمسة ملايين درهم.

كما ستشهد السباقات 13 شوطاً تراثياً، حددت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

وتعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين في المنافسات، حيث إنها الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود، واستمر ذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة.

كما تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتأتي المتابعة استمراراً لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات، التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.

وينظم الجائزة، اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ابتداءً من عملية التسجيل، التي انطلقت في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وتتواصل حتى 23 من الشهر نفسه.

وانطلقت جائزة زايد الكبرى للمرة الأولى في عام 1994، وتزداد أهمية الجائزة وعدد أشواطها ومنافساتها قوة وصلابة وشراسة كل عام، وتتضاعف أعداد المشاركين فيها، ويفخر الكثير من أبناء القبائل دائماً عند الفوز بأحد الرموز فيها.