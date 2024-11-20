الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين

جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين
20 نوفمبر 2024 16:39

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024، والتي تتواصل السباقات حتى الأول من ديسمبر على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.
وتحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت اللجنة المنظمة 217 شوطاً، ستجري بواقع 60 شوطاً لسن الحقايق و40 شوطاً لسن اللقايا و34 شوطاً لسن الإيذاع و30 شوطاً لسن الثنايا و40 شوطاً لسن الحول والزمول يتنافسون على 36 رمزاً، تختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي وجائزة الخمسة ملايين درهم.
كما ستشهد السباقات 13 شوطاً تراثياً، حددت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر. 
وتعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين في المنافسات، حيث إنها الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود، واستمر ذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة.
كما تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتأتي المتابعة استمراراً لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات، التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.
وينظم الجائزة، اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ابتداءً من عملية التسجيل، التي انطلقت في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وتتواصل حتى 23 من الشهر نفسه.
وانطلقت جائزة زايد الكبرى للمرة الأولى في عام 1994، وتزداد أهمية الجائزة وعدد أشواطها ومنافساتها قوة وصلابة وشراسة كل عام، وتتضاعف أعداد المشاركين فيها، ويفخر الكثير من أبناء القبائل دائماً عند الفوز بأحد الرموز فيها.

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية للنسخة الثالثة من مهرجان حاكم الشارقة للهجن
جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
ميدان الوثبة
آخر الأخبار
لؤلؤة أبوظبي.. جوهرة من إرث أبوظبي الثقافي والتاريخي
علوم الدار
لؤلؤة أبوظبي.. جوهرة من إرث أبوظبي الثقافي والتاريخي
اليوم 15:22
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
الأخبار العالمية
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
اليوم 17:02
أنشيلوتي يُفضل كورتوا على لونين!
الرياضة
أنشيلوتي يُفضل كورتوا على لونين!
اليوم 17:00
جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين
الرياضة
جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين
اليوم 16:39
للمرة الأولى انعقاد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
علوم الدار
للمرة الأولى انعقاد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
اليوم 16:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©