أنشيلوتي يُفضل كورتوا على لونين!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل أسبوع من مواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قراراً مهماً يتعلق بحراسة المرمى، إذ أنه أبلغ الأوكراني أندري لونين، الذي يدافع عن شباك الريال منذ إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، بأنه لن يلعب مباراة ليجانس الأحد المقبل في الجولة 14 للدوري الإسباني، لأنه ينوي إشراك كورتوا الذي تعافى من إصابته، حتى يكون جاهزاً أكثر للمباراة الأهم أمام ليفربول في «الآنفيلد» يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويركز أنشيلوتي من الآن على مواجهة ليجانس في الدوري، وإن كانت مواجهة ليفربول في «الأبطال» تمثل صداعاً مزمناً في رأسه لما تمثله من أهمية قصوى نظراً لظروف الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق، ولأن موقف الريال في هذه البطولة سيئ للغاية، حيث يحتل المركز 18 في ترتيب الأندية المشاركة برصيد 6 نقاط فقط، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بالعلامة الكاملة «12 نقطة» إذ أنه فاز بجميع مبارياته حتى الآن.

وذكرت صحيفة «ديفنس سنترال» أن أنشيلوتي استقبل لونين في مركز تدريب «فالديبيباس» الخاص بالفريق، وعقد معه جلسة خاصة حاول أن يشرح له فيها الموقف ومبرراته، واعترف له بأنه أبلى بلاءً حسناً طوال الفترة التي غاب فيها كورتوا بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة إن المدير الفني يرغب في أن يطمئن أكثر على حالة كورتوا من خلال مشاركته أمام ليجانس ويعتبرها «بروفة» قبل أن يشركه في مباراة ليفربول بعدها بثلاثة أيام.

وأضافت الصحيفة أن لونين لم يُقدر صراحة مديره الفني، ولكنه يدرك في الوقت نفسه أن كورتوا هو الحارس الأساسي شاء أم أبى، وهذا ما يبرر اختياره لحراسة عرين الريال في المباراتين.