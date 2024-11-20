«أبوظبي للقوس والسهم» ينظم المهرجان المجتمعي



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، أن المشاركة في مهرجان «سهم أبوظبي» المجتمعي بنسخته الأولى التي ستقام الخميس، متاحة لجميع فئات المجتمع.

ويتضمن المهرجان فعاليات ومنافسات مختلفة لجميع الأعمار، بهدف تمكين الفئات المختلفة من ممارسة اللعبة، واكتشاف المواهب، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد النادي رصد العديد من الجوائز للفائزين في المنافسات المجتمعية المتنوعة، لتحفيزهم على ممارسة اللعبة، والاستفادة من الفعاليات في الارتقاء بقدراتهم. وقالت لبنى الشامسي، رئيسة مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، إن المبادرات المجتمعية تسهم في تحقيق رؤية النادي لجذب العناصر الواعدة، واكتشاف المواهب، وصقلها من خلال البرامج التطويرية التي يتبناها.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى من مهرجان «سهم أبوظبي» فرصة متميزة لتعزيز الشغف والاهتمام بهذه الرياضة، وتشجيع الإقبال على ممارستها في بيئة محفزة، بما يوفره النادي من إمكانات تناسب جميع الأعمار والفئات.