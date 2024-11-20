مدرب أوجسبورج يهدد البايرن بـ «نقطة»!



أوجسبورج (د ب أ)

أكد جيس ثوروب، مدرب أوجسبورج، أن فريقه يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر، الجمعة، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا». وصرح ثوروب للصحفيين «سنذهب إلى ميونيخ بثقة ونحن نؤمن بأنفسنا، الأمر يتعلق بالإيمان بإمكانية تحقيق شيء ما. نحن نؤمن بذلك».

ويتربع البايرن على قمة جدول ترتيب «البوندسليجا» بفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه، علماً بأنه لم يتلق أي هدف في مبارياته الأربع الأخيرة بـ «البوندسليجا».

ويعود آخر انتصار لأوجسبورج في الديربي البافاري ضد البايرن، إلى مايو 2015، عندما كان منافسه قد حسم التتويج باللقب رسمياً آنذاك، حيث فاز 1 - صفر على ملعب «أليانز أرينا»، الذي يستضيف المباراة المقبلة بينهما.

ويلعب أوجسبورج، صاحب المركز الـ13 بترتيب «البوندسليجا» حالياً، مع البايرن بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الثلاث الأخيرة بـ «البوندسليجا»، والتي كان من بينها فوزه 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند.

شدد ثوروب «لن نذهب إلى ميونيخ من أجل الحصول على نقطة، أتمنى أن نواصل سلسلة عدم الهزيمة».