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الرياضة

بريمن يقيم مباراة وداعية لدييجو

بريمن يقيم مباراة وداعية لدييجو
20 نوفمبر 2024 20:24

 
هامبورج (د ب أ)

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أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سيستضيف مباراة وداعية للاعب خط وسطه السابق البرازيلي دييجو في 22 مارس القادم.
ومن المقرر أن تقام المباراة الوداعية بين فريق يضم أساطير فيردر بريمن، وفريق آخر يضم نجوم الساحرة المستديرة في العالم، على ملعب الفريق الألماني.
وصرح دييجو «لقد كان فريق ومدينة بريمن مميزين بالنسبة لي دائما. أمضيت ثلاث سنوات رائعة هنا.، إنني مدين كثيراً للنادي والجماهير بالوقت الرائع الذي قضيته هنا، حيث شعرت بحبهم الشديد».
أضاف دييجو «بالنسبة لي، ستكون تلك المباراة بمثابة ختام لهذا الفصل من حياتي، وأنا سعيد للغاية بالمشاركة فيها والتواجد أمام هؤلاء المشجعين وفي هذا الملعب مرة أخرى». وخاض دييجو 132 مباراة مع بريمن بين عامي 2006 و2009، وسجل 54 هدفاً وتُوج مع الفريق بكأس ألمانيا عام 2009 .
وما زالت جماهير الدوري الألماني تتذكر جيداً هدف دييجو الذي أحرزه من مسافة تزيد على 60 متراً ضد فريق ألمانيا آخن عام 2007 .
وقال دييجو مازحاً «كان هذا أفضل هدف في مسيرتي، ربما أستطيع تكرار الهدف نفسه في مارس المقبل، إذا منحني زملائي في الفريق وكذلك المنافسين هذه الفرصة».
ورحل دييجو عن بريمن للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2009، علما بأنه انضم لفولفسبورج الألماني أيضاً، قبل أن يختتم مشواره الكروي مع فلامنجو البرازيلي، الذي لعب في صفوفه بين عامي 2016 و2023، ليعلن اعتزاله بعدها.

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