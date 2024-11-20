مدرب اليابان يطمح إلى التتويج بكأس العالم



طوكيو (د ب أ)



شدد هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان لكرة القدم، على أنه يتطلع للفوز بلقب كأس العالم عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأصبح المنتخب الياباني على مشارف التأهل للمونديال للنسخة الثامنة على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 -1 على مضيفه منتخب الصين، في الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل كوكي اوجاوا هدفين لمنتخب اليابان في الدقيقتين 39 و54، فيما أحرز وكو ايتاكورا هدفاً في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بينما تكفل لين ليانجمين بإحراز هدف منتخب الصين الوحيد في الدقيقة 48. وواصلت اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لأستراليا، و6 لكل من إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين.

وقال مورياسو عقب المباراة: «رغم أننا حققنا الفوز في المباراة، فإنها كانت صعبة، كنا ندافع لفترة طويلة، ثم سجلنا هدفين من خلال الكرات الثابتة، وأنا سعيد جداً بتحقيق الفوز». أضاف المدرب الياباني: «المنتخب الصيني كان مختلفاً تماماً عن المواجهة السابقة التي خسرها صفر - 7 في اليابان، وقد أظهروا مقومات رائعة منذ البداية».

أوضح مورياسو "مدرب الصين برانكو ايفانكوفيتش جعل كل لاعب يقدم أفضل ما عنده، ولو سجل منتخب الصين الهدف الأول في المباراة لربما أصبحت النتيجة مختلفة».

وشدد مدرب منتخب اليابان في ختام حديثه، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «رغم أننا نستطيع التأهل لكأس العالم في مارس المقبل، فإن طموحنا هو الفوز بلقب كأس العالم.

يذكر أنه يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين للمونديال وبطاقة للملحق العالمي.