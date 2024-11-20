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الرياضة

البطولة العربية للجولف تدشن منافساتها في عجمان

البطولة العربية للجولف تدشن منافساتها في عجمان
21 نوفمبر 2024 01:09

عجمان (الاتحاد)

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افتتح معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، البطولة العربية رقم 43 للرجال، والثانية لرواد الجولف بملعب الزوراء للجولف بمدينة عجمان، والتي تستمر منافساتها حتى يوم غدٍ، وتعد الأكبر تاريخياً مع مشاركة منتخبات 12 دولة عربية يمثلها أكثر من 88 لاعباً من الجيلين «نجوم اللعبة من الشباب والجيل القديم الرواد» لرياضة الجولف، ومن بينهم الأمير خالد بن سعود الفيصل آل سعود.
وجاء حفل الافتتاح أنيقاً ومبسطاً بفقراته، وقدمته مريم عبدالله الهاشمي، وازدانت ساحة الاحتفال بعلم الدولة المستضيفة وعلم الاتحاد العربي للجولف، وأعلام جميع الدول المشاركة، ودخول الفرق المشاركة، وبقية الفقرات.
وشهد حفل الافتتاح، نوح علي رضا، الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وخالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك مدير الاتحاد.
ورحب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، بالحضور، وتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعاية هذه البطولة، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم وتوفير كل متطلبات النجاح لهذا الحدث العربي. 

البطولة العربية للجولف
عجمان
فاهم بن سلطان القاسمي
اتحاد الجولف
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