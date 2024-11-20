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الرياضة

العروبة والعين.. «كسر التعادل» في «الحوار الثالث»

العروبة والعين.. «كسر التعادل» في «الحوار الثالث»
21 نوفمبر 2024 01:09

مراد المصري (أبوظبي)

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تنطلق اليوم «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» بإقامة مباراتين، يلتقي العروبة والعين في مواجهة تتجه فيها الأنظار إلى بحث «الزعيم» عن انطلاقة جديدة، بقيادة المدرب ليوناردو جارديم الذي تولى المهمة بدلاً من الأرجنتيني هيرنان كريسبو، فيما يلتقي البطائح مع خورفكان، وكلاهما يتطلع إلى الفوز من أجل تحسين الترتيب.
ويستضيف العروبة منافسه العين على استاد دبا، في مواجهة يدرك فيها العروبة أن الضيف سيكون ثقيلاً، خصوصاً مع سعي «الزعيم» لاستعادة بريقه المفقود هذا الموسم، وحصد انتصار يصالح به جماهيره.
ونجح العروبة في تنفس الصعداء مؤخراً بحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة هذا الموسم، فيما يدخل العين المواجهة، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض مباراتين أقل، وهو يدرك أن فوزين في أول خمس مباريات مقابل تعادلين وخسارة لا يواكب التطلعات.
وتعد المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، واللافت أن المباراتين السابقتين انتهتا بالتعادل، إلا أن العروبة يدرك أن عليه تحسين فاعليته الهجومية على اعتباره صاحب أضعف هجوم، وله 5 أهداف فقط، فيما يتوجب على العين علاج مشاكل الدفاع باستقباله 14 هدفاً في أول 5 مباريات.
ويلتقي البطائح وخورفكان على استاد خالد بن محمد، ويحتل «الراقي» المركز الثاني عشر، وله 4 نقاط، و«النسور» الحادي عشر برصيد 7 نقاط، ما يجعلهما يدركان أهمية الفوز في اللقاء والنقاط في حسابات الهروب من مناطق الهبوط في نهاية الموسم.
وقام خورفكان خلال فترة التوقف بتغيير المدرب، بتعيين عبدالمجيد النمر، على أمل تقديم أداء أفضل، بعدما عرف الخسارة في أربع من سبع مباريات سابقة.
ويملك البطائح أفضلية المواجهات السابقة أمام خورفكان، بالفوز مرتين، مقابل انتصار لمنافسه وتعادل واحد.

خورفكان
البطائح
العروبة
العين
دوري أدنوك للمحترفين
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