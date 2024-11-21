نادي يهدد «الفيفا» للمشاركة في «المونديال»!



سان خوسيه (أ ب)



يطالب ليجا ديبورتيفا ألاخويلينسي، النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب في كوستاريكا، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالحصول على مقعد ببطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، مشدداً على استعداده لاتخاذ إجراءات قانونية، إذا تم رفض مطلبه.

ويريد النادي الكوستاريكي، الذي فاز بثلاثين لقباً بالدوري المحلي، من «الفيفا» تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك من المشاركة في البطولة العالمية. وذكر ألاخويلينسي في بيان صحفي أن مطلبه يستند إلى مبادئ الأهلية المنصوص عليها في قواعد البطولة.

وأشار ماركو فاسكيز، المتحدث باسم الفريق، إلى أن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان للمالك نفسه، خيسوس مارتينيز، من مجموعة باتشوكا.

وأكد فاسكيز: هذه هي القواعد التي وضعها «الفيفا»، لا يمكن أن يكون هناك ملكية متعددة، هناك ناديان مكسيكيان ينتميان للمالك نفسه، ونصوص اللائحة واضحة، ما نطلبه هو مراجعة ما أسسه «الفيفا» بنفسه.

وتقرر زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة، التي يديرها «الفيفا»، من 7 فرق إلى 32 فريقاً، حيث تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامها الجديد، خلال يونيو ويوليو المقبلين.

وتحدث فاسكيز عن الإجراءات القانونية المحتملة، حيث قال: «لقد استأجرنا مكتب محاماة في إسبانيا، ولديهم كل التفاصيل».

لم يصدر «الفيفا» أي رد فعل مع إعلان ألاخويلينسي مطلبه، ولم يصدر أي تعليق فوري على هذا المطلب.

ويعتبر ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيفاً في منطقة أميركا الوسطى، لكنه يحتل المركز الـ40 في تصيف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بشكل عام. ويملك اتحاد كونكاكاف 4 مقاعد بالنسخة المقبلة من مونديال الأندية، علماً أن الفرق الممثلة له في البطولة هي سياتل ساوندرز الأميركي، ومونتيري وليون وباتشوكا من المكسيك، بينما يشارك فريق إنتر ميامي الأميركي، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المسابقة، ممثلاً عن البلد المضيف.

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة في الخامس من ديسمبر القادم في ميامي.

يذكر أن أندية الأهلي المصري والترجي التونسي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي، والوداد البيضاوي المغربي، ستكون ممثلة للكرة العربية في هذا المحفل العالمي الكبير.