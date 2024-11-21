إيطاليا بطلة «بيلي جين كينج» للتنس



ملقة (أ ف ب)



أحرز منتخب إيطاليا كأس بيلي جين كينج لمنتخبات السيدات في التنس «كأس الاتحاد سابقاً» بفوزها على سلوفاكيا 2-0 في المباراة النهائية في ملقة.

وتغلبت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالمياً على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بسهولة 6-2 و6-1، بعد أن سبقتها مواطنتها لوتشيا برونزيتي، بالفوز على فيكتوريا هرانكاكوفا 6-2 و6-4.

واللقب هو الخامس لإيطاليا بعد أعوام 2006 و2009 و2010 و2013، علماً ،أنها تخطت اليابان في ربع النهائي وبولندا بقيادة نجمتها إيجا شفيونتيك في نصف النهائي.

وكانت إيطاليا بلغت نهائي العام الماضي، قبل أن تخسر أمام كندا.

وقالت باوليني التي عاشت موسماً رائعاً أيضاً ببلوغها نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون ضمن «الجراند سلام» هذا العام: «إنها سنة رائعة، من المدهش إنهاؤها بهذه الطريقة بإحراز كأس بيلي جين كينج، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتي».

وأضافت «أحاول فقط أن استمتع بهذه اللحظة، يجب أن تدرك إلى أين وصلت، وأشعر بأني محظوظة للتواجد في هذا المكان وأن أكون جزءاً من هذا الفريق».

وقالت قائدة الفريق تاتيانا جاربين: «إنه حلم تحقق، أنا فخورة جداً باللاعبات، هن يبذلن جهوداً كبيرة يومياً، وهذه الرحلة كانت رائعة، لم يستسلمن أبداً، وحافظن على تركيزهن لبلوغ الهدف».

في المقابل، كانت سلوفاكيا التي أقصت الولايات المتحدة في الدور الأول، تمني النفس بإحراز لقبها الثاني بعد عام 2002، لكن الكلمة الأخيرة كانت لإيطاليا.