نجم «البوندسليجا» يشعل الحرب بين «البايرن» و«الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اشتعلت النافسة بين بايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني على ضم الدولي فلوريان فيرتز «21عاماً» لاعب باير ليفركوزين المتألق مع فريقه في «البوندسليجا».

وذكرت صحيفة بيلد أن «البايرن» يثق في قدرته على هزيمة «الريال» في هذه الصفقة المهمة، إذ إنه أمضى شهوراً في إعداد استراتيجية تسمح له بجذب اللاعب إلى «أليانز أرينا» معقل «البافاري».

وقالت الصحيفة إن فيرتز، الذي ينتهي عقده في «صيف 2026»، يتعجل اللعب لأحد أندية الصفوة الأوروبية في الصيف المقبل، بعد أن حصل على شهرة واسعة، وأحاطت به الأضواء من كل جانب، بعد تألقه اللافت، سواء مع ناديه أم منتخب بلاده، والنظر إليه على أنه أحد أفضل النجوم الشابة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام البايرن بالحصول على خدمات فيرتز ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى سنوات ماضية، حيث كان الألماني هانسي فليك الذي درب «البايرن» في 2021، يرغب في ضمه، ولكن فيرتز استمر في مسيرته الناجحة من ليفركوزين الذي لم يُظهر أي رغبة في بيعه.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن «البايرن» أجرى عدة اجتماعات مع والد اللاعب، ويجهز عقداً بـ 100 مليون يورو، لناديه مقابل ضمه.

ولم يكتف مسؤولو «البافاري» بذلك فقط، وإنما يعتمدون على المحاولات التي يبذلها النجم جمال موسيالا مهاجم الفريق، والمنتخب الألماني «المانشافت» مع صديقه فيرتز زميله في المنتخب، حيث يشكل النجمان ثنائياً متفاهماً، ما يعني إمكانية تأثير جمال عليه وإغرائه بالانضمام إلى «البايرن».

وفي المقابل، لم يفقد ريال مدريد الأمل، ويعتمد بدوره على نجمه السابق تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزين، للتأثير على فيرتز من أجل اللعب لـ «الريال»، خاصة أن ألونسو نفسه مرشح لتدريب «الميرنجي» خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي.

ويعزز فرص «الريال» أيضاً إن إدارة باير ليفركوزين تُفضل عدم انتقال فيرتز إلى نادٍ محلي منافس في «البوندسليجا»، وهذه النقطة تحديداً قد تؤدي دوراً حاسماً في تحديد الجهة التي يقصدها النجم الألماني الصيف المقبل.

يُذكر أن فيرتز المولود في 3 مايو 2003، سجل هدفين، وصنع هدفاً في فوز منتخب ألمانيا 7- صفر على البوسنة والهرسك، ثم لعب نصف ساعة بديلاً في مباراة المجر، خلال مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر، ويستعد الآن مع ناديه لخوض مباراة أمام هايدنهايم في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.