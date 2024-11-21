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الرياضة

الإصابة تحرم برشلونة من «الجوهرة الثمينة»!

الإصابة تحرم برشلونة من «الجوهرة الثمينة»!
21 نوفمبر 2024 10:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تأجيل عودة برشلونة إلى «كامب نو»


يبدو أن غياب «النجم الشاب» لامين يامال «جناح» برشلونة ربما يصل إلى نهاية نوفمبر الجاري، نظراً لاستمرار معاناته من إصابة «الكاحل الأيمن»، والتي أبعدته عن المشاركة في هزيمة فريقه من ريال سوسيداد بهدف في الدوري الإسباني، قبل انطلاق مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر.
ويأمل الألماني هانسي فليك المدير الفني لـ «البارسا» أن يتعافى يامال قبل هذا التوقيت، وأن يكون بمقدوره اللحاق بمباراة سيلتا فيجو في «الليجا» يوم السبت.
غير أن صحيفة «دياريو آس» كشفت النقاب عن أن برشلونة استبعد يامال بالفعل من مباراة الفريق أمام سيلتا في ملعب «بالايدوس» لأنه لا يزال يشعر بألم في الكاحل.
وقالت الصحيفة، إن غياب «الجوهرة الثمينة» للفريق «الكتالوني» يمثل ضربة قاصمة لفليك، في الوقت الذي يحاول فيه المدير الفني العودة بفريقه إلى طريق الانتصارات، بعد الهزيمتين الوحيدتين اللتين مُني بهما برشلونة أمام ريال سوسيداد وأوساسونا، وكانتا في غياب لامين يامال للإصابة، ما يؤكد دوره المهم مع الفريق، وكونه عنصراً أساسياً في انتصاراته، حيث سجل 6 أهداف، وصنع 8 أهداف أخرى، في 16 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات هذا الموسم، رغم كونه لا يزال في السابعة عشرة من عمره.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وثيق الصلة بـ «غرفة ملابس» برشلونة قوله، إنه من الصعب إمكانية تعافي يامال من إصابته وجاهزيته من الآن وحتى السبت المقبل، وإن اللاعب غير مستعد فيما يبدو للسفر مع الفريق إلى سيلتا فيجو، وقد يضطر أيضاً للجلوس على «دكة البدلاء» في مباراة الفريق أمام بريست الفرنسي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وإن «البلاوجرانا» قد يسترد نجمه الشاب، بعد تعافيه تماماً، خلال مباراة لاس بالماس في «الليجا» 30 نوفمبر الجاري.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
لامين يامال
هانسي فليك
ريال سوسيداد
سيلتا فيجو
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