الغساني: «الخماسية» تجعلنا أكثر ثقة وتواضعاً



مراد المصري (أبوظبي)



أكد يحيى الغساني، لاعب منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، أن الفوز الكبير الذي حققه «الأبيض» على قطر بـ «خماسية»، يعزز من ثقة «الأبيض»، وفي الوقت نفسه يتطلب من الجميع البقاء في حالة التركيز والتواضع، لأن هناك المزيد من المباريات المقبلة التي تتطلب الإصرار على الفوز أيضاً، في محاولة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويرى الغساني أن الفوز جاء في توقيت مهم، ورغم أنه تحقق بخماسية، فإنه في دور المجموعات بالنهاية عبارة عن ثلاث نقاط، وقال: «الفوز بهدف أو خمسة يعني ثلاث نقاط في نهاية اللقاء، لذلك يجب أن نفكر بالطريقة نفسها التي نخوض فيها جميع المباريات، وأن ندرك أهمية الاستمرار بهذا الأداء والالتزام به في المباريات القادمة».

وأشار الغساني إلى أن كرة القدم من الألعاب الرياضية التي لا يمكن التوقع مسبقاً بها، وقال: «سبق أن خسرنا بنتيجة كبيرة أمام المنافس القطري عكس التوقعات، والآن حققنا هذا الانتصار الكبير، رغم أن أحداً لم يتوقع أن يصل عدد الأهداف إلى هذا الرقم، وهو ما يوضح أن كرة القدم تكافئ من يجتهد في أرضية الملعب».

وأشار الغساني إلى تمسك لاعبي «الأبيض» بحلم التأهل إلى «المونديال»، وقال: «نعم أمامنا أربع مباريات نريد حصد النقاط فيها، ورغم الخسارة أمام أوزبكستان، إلا أنني أخبرت زملائي أننا لعبنا جيداً، وكنا ندرك أننا سنحقق هذه النتائج الإيجابية، خلال الفترة الحالية، ولكن يجب أن نحافظ على تواضعنا، ولا ننجرف كثيراً وراء الاحتفال، وأن نبقى في كامل التركيز المطلوب».

وأضاف: «أمامنا الشهر المقبل منافسات كأس الخليج، والتي نعتبرها بطولة مهمة لنا، ونريد أن نقدم فيها النتائج والأداء المطلوب».

وحول مستواه المتميز في هذا الموسم، وتحديداً خلال مباراة قطر، قال: «أقوم بعمل إضافي مع مدربي لياقة وتغذية، وأواصل العمل معهم، أحياناً قد لا تحقق النتائج المطلوبة، إلا أن هذا لا يعني عدم مواصلة الالتزام بهذه التدريبات ونوعية التغذية، وغيرها من الجوانب المهمة».

وتوجه الغساني بالشكر إلى جماهير الإمارات، وقال: «اللعب أمام الجماهير على أرض الوطن دائماً أمر خاص للغاية، وحتى عندما نلعب خارج الدولة، فإن مشاعر الجماهير تجدها معنا، إلى جانب أن هناك جماهير ترافقنا خطوة بخطوة، ونتطلع دائماً إلى أن نكون على قدر تطلعاتهم».