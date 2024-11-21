منتخب السلة يواجه لبنان في تصفيات كأس آسيا



علي معالي (أبوظبي)



يلتقي منتخبنا الوطني للسلة مع لبنان، في الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، في أولى مباريات الجولة الثانية، ضمن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025، والتي تضم أيضاً البحرين وسوريا، على أن تقام المباراة الثانية لمنتخبنا يوم الاثنين المقبل على الصالة نفسها أمام البحرين.

وتعد مباريات الجولة في غاية الأهمية لمنتخبنا الذي يسعى من خلالها إلى الانتصار فيها، أملاً في تحسين الترتيب بالمجموعة التي يتصدرها لبنان بالفوز على سوريا والبحرين، وله 4 نقاط، ويأتي منتخب سوريا وصيفاً، والبحرين ثالثاً، ومنتخبنا في المركز الرابع بنقطتين، بعد الخسارة من البحرين وسوريا، والأمل كبير في أن يحصد منتخبنا النتائج الإيجابية في مباراتي الجولة، خاصة أنه يخوضهما في دبي.

ويعيش منتخبنا حالة فنية وبدنية جيدة حالياً تحت قيادة المدير الفني، الدكتور منير بن الحبيب، وعاد المنتخب من معسكر صربيا، ولعب خلاله 3 مباريات نجح في الانتصار فيها، وتضم قائمة «الأبيض» جميع العناصر المؤثرة، باستثناء إصابة عمر خالد، بجانب مجموعة من الكفاءات تجمع بين الخبرة والشباب، مثل راشد ناصر، وجاسم محمد المازمي، وأحمد عبداللطيف، وراشد أيمن، وحسن عبدالله، ومامادو ندياي، ومحمود وسيم، وديماركو كويستيون، وحامد عبداللطيف، ومحمود الهاشمي.

وأدى المنتخب تدريباته الأخيرة في صالتي شباب الأهلي والنصر، وحضرها عدد كبير من لاعبي المنتخب بالأندية والقدامى، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدعم «الأبيض» معنوياً.

ويعقب ذلك الجولة الثالثة يلتقي فيها منتخبنا مع لبنان وسوريا خارجياً، ويتأهل من المجموعة الأول والثاني في الترتيب، في حين يلعب الفريق الذي يحتل المركز الثالث مباراة أخرى تأهيلية تتضح ملامحها لاحقاً، وينتظر لاعبو منتخبنا دعم الجماهير في هذه الفترة المهمة من مسيرة العودة مجدداً إلى المشاركة في نهائيات كأس آسيا، بعد غياب طويل.