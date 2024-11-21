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الرياضة

استاد آل مكتوم يحتضن «سوبر إعمار» بين الوصل وشباب الأهلي

استاد آل مكتوم يحتضن «سوبر إعمار» بين الوصل وشباب الأهلي
21 نوفمبر 2024 11:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يحتضن استاد آل مكتوم قمة كأس «سوبر إعمار»، الذي يجمع بين الوصل وشباب الأهلي 13 ديسمبر المقبل، في مباراة السوبر التي تقام تحت شعار «نبني إرثاً».
يدخل الوصل «السوبر»، وهو بطل «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حاملاً آمال جماهيره للظفر بأول ألقابه في كأس السوبر، فيما يسعى شباب الأهلي وصيف «دورينا» في الموسم الماضي، مدافعاً عن لقبه بالسوبر الذي حققه الموسم الماضي، ويبحث عن زيادة عدد ألقابه بالسوبر، خاصة أنه يحمل الرقم القياسي للتتويج «6 مرات»، ودائماً ما تحظى مواجهات الفريقين بالندية واللحظات الحماسية.
وترعى شركة إعمار العقارية كأس «سوبر إعمار»، انطلاقاً من الموسم الحالي 2024-2025 ولمدة 4 مواسم.

الإمارات
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استاد آل مكتوم
الوصل
شباب الأهلي
كأس السوبر
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