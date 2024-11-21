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الرياضة

فرص فيرستابن لحسم لقب «الفورمولا-1»

فرص فيرستابن لحسم لقب «الفورمولا-1»
21 نوفمبر 2024 13:25

 
لاس فيجاس (أ ف ب)

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ينضم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن إلى مجموعة النخبة من السائقين المتوجين بأربعة ألقاب عالمية، إذا تمكن من ذلك في جائزة لاس فيجاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، الأحد.
ويتقدم «ماد ماكس» حالياً بفارق 62 نقطة على أقرب مطارديه سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس قبل ثلاثة سباقات فقط، ويحتاج ببساطة إلى التفوق بفارق 60 نقطة في نهاية السباق للانضمام إلى النادي الحصري للأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب)، والفرنسي ألان بروست (أربعة)، والألمانيين مايكل شوماخر (سبعة)، وسيباستيان فيتل (أربعة)، والبريطاني لويس هاميلتون (سبعة).
وهنا فرص فيرستابن للتتويج باللقب العالمي في لاس فيجاس:
1- الفوز بالسباق
2- إنهاء السباق أمام نوريس
3- إنهاء نوريس للسباق خارج المراكز الثمانية الأولى دون أن يحقق أسرع لفة

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاس فيجاس
أميركا
ماكس فرستابن
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