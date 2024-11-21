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الرياضة

منتخبنا «وصيف» البطولة العربية للجولف

منتخبنا «وصيف» البطولة العربية للجولف
21 نوفمبر 2024 13:31

عجمان (الاتحاد)

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حل منتخبنا الوطني في المركز الثاني، في انطلاق البطولة العربية الـ 43 للرجال، والثانية لرواد الجولف التي تختتم اليوم في نادي الزوراء للجولف في عجمان.
وتصدر منتخب المغرب منافسات الرجال برصيد 204 ضربة، بواقع 12 ضربة تحت المعدل، وحل ثانياً منتخبنا بنتيجة 211 ضربة، بواقع 5 ضربات تحت المعدل، وجاء منتخب قطر ثالثاً بنتيجة 212 ضربة، وبواقع 4 ضربات تحت المعدل.
وفي منافسات منتخبات فئة الرواد، تصدر اليوم الأول المنتخب المغربي بنتيجة 151 ضربة، وبواقع 7 ضربات تحت المعدل، وتبعه منتخب لبنان بنتيجة 152 ضربة، بواقع 8 ضربات فوق المعدل، ومنتخب عُمان بنتيجة 160 ضربة، وبواقع 16 ضربة فوق المعدل، ويأتي منتخبنا في المركز الرابع بنتيجة 165 ضربة، وبواقع 21 ضربة فوق المعدل.
وعلى مستوى منافسات فردي الرجال، والتي شهدت منافسة قوية بين نجوم اللعبة، اعتلى المغربي أدم بريسنو صدارة الترتيب في الجولة الأولى برصيد 65 ضربة، وبواقع 7 ضربات تحت المعدل، وحل ريان أحمد لاعب منتخبنا في المركز الثاني برصيد 68 ضربة، وبواقع 4 ضربات تحت المعدل، وشاركه «الوصافة» المصري عيسى أبو العلا، وحل لاعبنا أحمد سكيك رابعاً، متعادلاً مع المغربي المهدي فاخوري بنتيجة 69 ضربة، وبواقع 3 ضربات تحت المعدل.
وفي فري الرواد، تصدر المنافسات المغربي سليمان برادا 72 ضربة، وبواقع ضربة تحت المعدل، وتبعه اللبناني رشيد عقل 75 ضربة، وبواقع 3 ضربات فوق المعدل، والتونسي جلال العياري 76 ضربة، بواقع 4 ضربات فوق المعدل، وجاءت نتائج لاعبينا، في المركز العاشر الذي حققه المخضرم سالم بن دسمال 82 ضربة، بواقع 10 ضربات تحت المعدل، وسعيد المالك 83 ضربة، بواقع 11 ضربة فوق المعدل، وجمال بن مرغوب 89 ضربة، بواقع 17 ضربة فوق المعدل.

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