«الأريام همال» يعانق الذهب في بطولة الأمهار



أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة لبطولة العرب لمربي الخيول العربية، المخصصة للملّاك والمربين العرب، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي على مدار يومين، دعماً لمربي الخيل العربي داخل الدولة وخارجها، وسعياً لمنح المربين الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف «C» دولي، وفقاً للوائح «الإيكاهو».



شهدت البطولة تألق خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ومربط عجمان التي حققت ثنائية ذهبية، وحضر فعاليات الختام، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبيتر بوند، رئيس المنظمة العالمية للجواد العربي (الواهو) وسليمان الهطالي، مدير تسجيل الخيل العربية في سلطنة عمان، إلى جانب عدد كبير من الملاك والمربين ومديري المرابط بالدولة.

واستهلت المهرة «ع ج غيدا» لمربط عجمان، فعاليات الختام، بحصولها على اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني، ونالت اللقب الفضي «أم كيه غزل» لمحسن حسين عمارة، فيما حصلت على اللقب البرونزي «الأريام برقه» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأكملت «مجدين» ثنائية ذهبية سريعة لمربط عجمان، عندما حلّقت باللقب الذهبي للمهرات، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «دي شيخة» لمربط دبي، فيما نالت اللقب البرونزي «الأريام حربة» لمعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وهيمنت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، على ألقاب بطولة الأفراس، عندما حازت «اي اس شارجة» اللقب الذهبي، ونالت الوصافة واللقب الفضي «اي اس شيخة» فيما حصلت رفيقتهما في المربط «اي اس سلمى» على اللقب البرونزي.

وتصدر «الأريام همال» للشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطولة الأمهار عمر سنة وتوج باللقب الذهبي، فيما حل في المركز الثاني، ونال الفضة «فخر السنديان» لطارق سعد الدين شعبان، وحل في المركز الثالث، ونال البرونز «اي اس ساجد» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وظفر «جي اس مرسال» لسعود الشريقي، باللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ع ج ربدان الأول» لمربط عجمان، بينما حل ثالثا وحصل على البرونز «نادر الحمود» لثامر حمود العواد. وأكمل «اي اس وادي» ثنائية رائعة لخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما اعتلى صدارة بطولة الفحول، وأحرز اللقب الذهبي، وحصل على اللقب الفضي «الأريام برجس» لاسطبلات الأريام، فيما حصل على اللقب البرونزي «ام او الشهامة» لسلمان راشد العتيبة.

من ناحية أخرى، تنطلق صباح اليوم بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، بإقامة فعاليات القسم «ج» فئة المهرات بعمر سنيتن، تليها فئة المهرات عمر 3 سنوات، ثم فئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات، وتتكون من قسمين (أ، ب)، وأخيراً فئة الأفراس عمر 7 سنوات، وما فوق.

وتقام منافسات الخيول الذكور يوم غد، وتستهل بفئة الأمهار عمر سنة، وتتكون من 3 أقسام ( أ، ب،ج ) ثم فئة الأمهار عمر سنتين، وهي من قسمين (أ، ب)، وتليها فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ثم الفحول عمر 4-6 سنوات.. وتختتم فعاليات اليوم الثالث بفئة الفحول عمر 7 سنوات، وما فوق، وهو آخر الأشواط التأهيلية، وتم تخصيص اليوم الرابع والأخير «الأحد»، للبطولات على النحو الآتي: المهرات، الأمهار عمر سنة، المهرات، الأمهار، الأفراس، والفحول.