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الرياضة

بعد الموافقة على التجديد.. إنجازات تاريخية لجوارديولا مع «السيتي»

بعد الموافقة على التجديد.. إنجازات تاريخية لجوارديولا مع «السيتي»
21 نوفمبر 2024 18:48

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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وافق بيب جوارديولا على تجديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسم حتى 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي، استمراراً لسلسلة النجاحات التي يحققها المدرب الإسباني المخضرم داخل ملعب «الاتحاد» منذ قدومه في عام 2016 خلفاً لمانويل بيليجريني.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة الجديدة بين جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي خلال الساعات المقبلة، ليصل مشوار «الفيلسوف»، مع «البومون» إلى 10 سنوات.
وقدم جوارديولا أرقاماً مذهلة على مدار السنوات الماضية مع مانشستر سيتي على المستويين المحلى والأوروبي، ونجح في حصد جميع البطولات الممكنة لـ «السيتي».
وصلت مسيرة جوارديولا الاستثنائية مع مانشستر سيتي المستمرة حتى الآن، إلى 490 مباراة بالمسابقات كافة، مُحققاً 360 انتصاراً، والتعادل في 60 مباراة وخسر الفريق معه 70 لقاء ،وهز شباك منافسيه بـ 1239 هدفاً واستقبلت شباكه 446 هدفاً.
وقاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي إلي 18 لقباً محلياً وأوروبياً، ما بين 6 ألقاب من الدوري الإنجليزي، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، 4 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، 3 الدرع الخيرية، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس السوبر الأوروبي، 1 كأس العالم للأندية.
ويملك مانشستر سيتي 10 ألقاب من الدوري الإنجليزي، من بينهما 6 ألقاب بتوقيع المدرب الإسباني بيب جوارديولا أعوام و2018 و2019 و2021 و2022 و2023 و2024.
ونجح جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي 2022-2023.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
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