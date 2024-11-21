خورفكان يكسب البطائح بـ «ثلاثية»

علي معالي (الشارقة)



حقق خورفكان فوزاً كبيراً على البطائح 3-1، في افتتاح «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع رصيده إلى «10 نقاط»، فيما يملك البطائح «4 نقاط»، سجل «ثلاثية» خورفكان، بيدرو هنريكي، ولورينسي، وماتيوس دي أندرادي في الدقائق 14، 60، 79، وأحرز أحمد خليل هدف البطائح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع الشوط الثاني.

انتهى الشوط الأول بتقدم خورفكان بهدف، وضياع فرصتين مؤكدتين، وضغط خورفكان منذ البداية وكان في مقدوره التقدم بهدف مبكر، لولا تألق محمد أحمد مدافع «الراقي»، وإهدار عبدالرحمن يوسف فرصة ذهبية لخورفكان، وهو على بُعد خطوة من شباك البطائح، وفي الدقيقة 14 ينجح خورفكان في ترجمة سيطرته إلى هدف عن طريق بيدرو هنريكي، مستفيداً من عرضية إدريس كوليبالي.

وأضاف لورينسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60، وأتبعه ماتيوس دي أندرادي بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 79، بعد خطأ من عبدالعزيز هيكل، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع يسجل أحمد خليل هدف البطائح الوحيد.